Un incidente con una batería portátil obligó a un avión de Air China a realizar un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Shanghái Pudong. La aeronave cubría la ruta entre Hangzhou y Incheon, Corea del Sur, y había despegado a las 9.47 de la mañana. A unos 170 kilómetros del punto de partida, una batería de litio guardada en el equipaje de mano se incendió espontáneamente en el compartimento superior.

El momento quedó registrado en videos que rápidamente circularon por redes sociales. En las imágenes se observa humo denso y llamas saliendo del compartimento, mientras la tripulación y los pasajeros intentaban controlar el fuego. Se escucharon gritos de alerta en coreano y se vivieron momentos de pánico dentro de la cabina. Según relató un pasajero al portal Shanghai Observer, antes de que aparecieran las llamas se produjo una fuerte explosión.

Publicidad

La aerolínea confirmó el incidente a través de su cuenta oficial en Weibo: “Una batería de litio se incendió espontáneamente en el equipaje de mano. La tripulación gestionó la situación con arreglo a los procedimientos, y no hubo heridos”. Tras el aterrizaje, Air China dispuso una nueva aeronave para que los pasajeros pudieran continuar su viaje a Corea del Sur sin mayores inconvenientes.

Este tipo de incidentes no son aislados en la región. En mayo, un vuelo entre Hangzhou y Shenzhen tuvo que regresar apenas 15 minutos después de despegar debido a un incendio similar en una batería portátil. En enero, un vuelo de Air Busan sufrió un evento comparable que dejó siete heridos leves.

Publicidad

A raíz de estos episodios, las autoridades de Hong Kong prohibieron desde abril almacenar baterías portátiles en los compartimentos superiores. En China, solo se permite embarcar con estos dispositivos si cuentan con certificado nacional de calidad, y su uso queda restringido durante el vuelo. Los expertos en seguridad aérea recuerdan que las baterías de litio presentan un riesgo significativo de combustión espontánea y recomiendan extremar precauciones al transportarlas en cabina.