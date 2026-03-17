El video que se filtró de la ex Gran Hermano, Luciana Martínez, tras ser acusada de viuda negra

La situación judicial de la ex Gran Hermano, Luciana Martínez, y su mánager, Cristian Wagner, se ha visto severamente afectada tras su arresto el pasado domingo por un presunto robo bajo la modalidad de “viuda negra” contra un turista de Estados Unidos.

Aunque Martínez sostuvo que el hombre intentó abusar de ella, la periodista Belén Corvalán presentó pruebas exclusivas que ponen en duda su versión. Según detalló la cronista, “según las cámaras de seguridad de la zona, a las 6.50 de la mañana se ve a la víctima llegando al hotel junto a Luciana y su representante Cristian Wagner. A las 7.17, una cámara muestra a Wagner recogiendo las pertenencias del turista que minutos antes habían sido arrojadas por la ventana del hotel, para luego llevárselas y darse a la fuga. Finalmente, a las 7.49, se observa a Luciana retirándose del lugar caminando”.

Esta reconstrucción de los hechos coincide con el testimonio del denunciante, quien relató que Wagner arrojó sus cosas por el balcón mientras él se encontraba en la intimidad del baño con la mediática para luego recuperarlas y huir.

Por otro lado, Carlos Telleldín, abogado de los acusados, presentó una denuncia por el presunto abuso que habría sufrido la ex participante del reality. Ante estos relatos contrapuestos, se espera que la Justicia ordene pericias médicas y otros estudios técnicos para determinar fehacientemente lo ocurrido durante el episodio.