El secreto de las empanadas de vigilia con hojaldre rápido y casero

La tradición de los días sin carne durante la Semana Santa recupera un clásico que solía destacar en los mostradores de las panaderías: las empanadas de vigilia. En un país donde la comida básica era el churrasco, el consumo de pescado se reservaba para ocasiones especiales, aunque hoy se posiciona como una proteína saludable ideal para menús económicos. La chef y pastelera Sabrina Onorato comparte su receta de aires españoles y asegura que la misma tiene para ella el sabor de la infancia.

Para elaborar la masa, se requieren 250 g de harina 0000, una cucharada de sal, 150 g de manteca bien fría y 135 ml de agua helada. El proceso comienza formando un arenado con la harina, la sal y la manteca, para luego sumar el agua y unir un bollo sin amasar que debe descansar en film entre 30 y 60 minutos.

Posteriormente, se estira la masa para realizar cuatro vueltas simples, plegando los bordes al centro y rotando 90 grados, con lapsos de 30 minutos de heladera entre cada paso. Al cortar las tapas de 11 cm, es fundamental superponer los recortes para mantener el efecto hojaldrado.

El relleno se prepara rehogando una cebolla grande picada con un morrón verde y uno rojo. A esta base se añaden dos latas de atún y una de caballa limpia de piel y espinas, existiendo también la opción de utilizar un kilo de pescado fresco cocido y desmenuzado.

La mezcla se condimenta con sal, pimienta y dos cucharadas de pimentón, incorporando finalmente dos huevos duros picados. Tras dejar enfriar el relleno, las empanadas se arman uniendo los bordes y presionando con un vaso sobre la mesada para que el hojaldre abra correctamente. Para el acabado final, se pintan con huevo batido, se espolvorean con azúcar y se hornean a 180°C hasta que estén doradas.