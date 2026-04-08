Una actriz argentina reveló cómo fue maltratada por Mascherano: "Es un for..."

Gladys Florimonte, quien se encuentra actualmente de gira con su espectáculo unipersonal luego de una temporada en Carlos Paz junto a Sergio Gonal, explicó que sus verdaderos vínculos afectivos se encuentran fuera del ambiente artístico.

La actriz mencionó que "Amigos reales son muy pocos los que tengo. Mis amigos reales no son del medio" y destacó a Leandro Rossi, conocido como El Pichi, además de Christian, Luci, el Zurdo Letona, los médicos Andrés y Nico, Emilia Rodríguez y Ale Benevento. Al ser interrogada sobre su trato con Javier Mascherano, la artista fue tajante al definirlo como alguien que "Es un forro".

El conflicto se remonta a mayo del año pasado durante una estadía en un restaurante de Miami junto a su grupo cercano. Al advertir la presencia del ex futbolista de la Selección Nacional, la humorista intentó desalentar a sus acompañantes diciéndoles "Chicas, no vayan. No les va a dar bola porque el tipo está ahí hablando con otra gente. Ya le veo la cara de orto; no vayan". A pesar de la advertencia, sus amigas se acercaron, pero el deportista no reconoció a Florimonte y respondió con aspereza que "Estoy comiendo, estoy hablando, después".

Pese a que las mujeres explicaron que "Ya nos vamos, solo queríamos una foto" en un local que no tenía otros clientes, el protagonista solo accedió por compromiso.

Ante esta situación, Gladys les recriminó a sus amigas que "¿Vieron? No tienen que ser así, no se tendrían que haber acercado". La actriz sostuvo que nunca ha tenido una actitud de fanática hacia los famosos, exceptuando su encuentro con Christine Lagarde en Puerto Madero durante el año 2018.

En esa ocasión, debió sortear la seguridad de la entonces Presidenta del Banco Central Europeo, donde un custodio la frenó al grito de "Stop, no, no, no". Tras insistir al día siguiente, alguien del lugar le indicó que "Creo que está ella arriba" y el gerente intercedió para concretar la fotografía.