Las plantas de interior cultivadas en agua ganan terreno en la decoración del hogar, especialmente en espacios como el baño, donde la humedad favorece su desarrollo. La tendencia combina estética, practicidad y bajo mantenimiento, convirtiéndose en una opción ideal para quienes buscan sumar verde sin complicaciones.

Entre las especies más elegidas se destaca el filodendro, una planta de hojas grandes y aspecto tropical que se adapta con facilidad a ambientes con poca luz. Su capacidad de crecer en agua a partir de un simple esqueje la convierte en una de las favoritas para interiores.

Otra opción en auge es el syngonium, también conocido como “planta flecha”, que aporta un estilo moderno gracias a la forma particular de sus hojas. Tolera muy bien la humedad y crece sin inconvenientes con luz indirecta, lo que lo hace perfecto para baños.

La tradescantia, popularmente llamada “amor de hombre”, suma color y dinamismo con sus tonalidades verdes, violetas o plateadas. Además, se caracteriza por su rápido crecimiento y su facilidad para reproducirse en agua.

El cultivo es sencillo: en todos los casos, basta con cortar un tallo que tenga nudos y colocarlo en un recipiente con agua limpia. En pocos días comienzan a desarrollarse nuevas raíces, sin necesidad de tierra ni cuidados complejos.

Tips clave para que crezcan sanas

Para mantener tus plantas en buen estado, tené en cuenta estas recomendaciones:

Cambiá el agua cada 7 a 10 días para evitar que se deteriore

Usá recipientes de vidrio para controlar el crecimiento de las raíces

Evitá el sol directo, pero asegurá algo de luz natural

Limpiá el frasco regularmente para prevenir bacterias

De esta manera, las plantas en agua no solo aportan frescura y naturalidad, sino que también transforman el baño en un espacio más relajante y visualmente atractivo.