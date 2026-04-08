El Dibu Martínez tendrá su propia película y se podrá ver en Netflix

La plataforma Netflix presentará próximamente una propuesta cinematográfica titulada Dibu Martínez El pibe que ataja el tiempo.

Esta novedad que se celebra como una atajada se encarga de recorrer la trayectoria del niño que anhelaba custodiar el arco hasta transformarse en uno de los máximos héroes de la selección argentina.

La obra cuenta con la escritura de Hernán Casciari y las ilustraciones de Liniers, bajo la dirección de Gustavo Cova. El formato de la película resulta innovador al fusionar testimonios inéditos con secuencias de dibujos animados.