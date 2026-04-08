Un hombre la raptó, violó y prendió fuego: el crimen de la joven de 24 años

Marisol García, una joven de 24 años de Perico, se encuentra internada en estado muy grave en el Hospital Pablo Soria de San Salvador de Jujuy. La paciente tiene más del 50 por ciento de su cuerpo quemado producto de un ataque ocurrido el 1 de abril. Aquel día, regresaba de dejar a su hija en la escuela y fue raptada en la esquina de avenida La Bandera y Zegada. Fuentes judiciales revelaron que "Está bajo coma inducido y no ha podido declarar".

La reconstrucción preliminar indica que fue trasladada a una zona rural en la ruta provincial 46, donde fue golpeada hasta quedar inconsciente. La víctima despertó luego en cercanías de una finca sobre la ruta provincial 56 al notar que su cuerpo estaba prendido fuego. Ella misma sofocó las llamas y pidió auxilio a un hombre y a un policía.

Su familia expresó su desesperación diciendo que "Sigue en coma inducido, no tiene reacción por la gravedad de las quemaduras y los golpes". Antonela, una de las siete hermanas, comentó que "de a poco se está despertando, aún sigue en estado crítico por las quemaduras. Estamos esperando que se recupere". También manifestó que "Ella está luchando, está aferrada a la vida y más por sus hijitos" y señaló que "Mi mamá dice que de a poquito quiere mover su cuerpo".

La fiscal Romina Núñez, con la ayudante Daniela Guerrero y efectivos de la División Homicidios y el Centro de Violencia de Género, lograron capturar a L.S., de 34 años. El arresto fue el sábado a las 3 de la mañana en Pampa Blanca. Voceros del caso detallaron que "Se manejan todas las hipótesis. Es una investigación que recién comienza, aunque arrojó resultados muy rápido".

El sospechoso es un remisero interjurisdiccional sin documentos oficiales, por lo que los investigadores afirmaron que "Es un chofer trucho porque no se le encontraron los papeles que lo avalen". En su casa hallaron su auto, prendas, un tanque de nafta vacío y se secuestraron tanto el celular del hombre como el de la joven. El detenido presentaba arañazos al momento de ser esposado.

La abogada Mariana Vargas, quien actúa como querellante, sostuvo que "Está muy lastimada y es terrible lo que sucedió. Hay muchas pruebas y la detención del hombre. Hay que ampliar la imputación por abuso sexual". Sobre el posible vínculo con el agresor, que se abstuvo de declarar, la letrada explicó que "No parece que lo conociera. Por ahora sería lo que ella le dijo a dos personas mientras estuvo consciente". Vargas agregó que la joven "está evolucionando".

Antonela destacó el trabajo judicial afirmando que "es importante que la justicia no se ha quedado quieta y esa persona está detenida". Asimismo, agradeció el contacto del Consejo de la Mujer indicando que "Nos fueron a ver al hospital, están presentes". La justicia imputó al detenido por femicidio en grado de tentativa y le dictó prisión preventiva por 120 días, mientras se investiga si actuó solo o si hubo otros participantes.