La receta para prepara los mejores pizza rolls al estilo estadounidense
Estos pizza rolls aportan un toque original y no requieren mucho más esfuerzo, siendo perfectos para congelar y hornear en el momento, incluso en freidoras de aire. Aunque admiten rellenos de verduras o diversos fiambres, la opción de jamón y muzarella es la más exitosa.
La receta para veinte unidades demanda quinientos gramos de harina de trigo tres ceros de fuerza o todo uso, doscientos ochenta centímetros cúbicos de agua, veinte de aceite de oliva, cinco gramos de levadura seca y siete de sal.
El relleno se completa con salsa para pizza, trescientos gramos de mozzarella rallada y cien de jamón cocido en fetas o cortado. La preparación inicia mezclando harina y sal en un bowl para luego sumar levadura, agua y aceite para incorporar los ingredientes. Tras amasar hasta obtener un bollo liso y parejo, se deja reposar treinta minutos a temperatura ambiente dentro de un recipiente cubierto por una bolsa plástica.
Luego se estira la masa en una mesa enharinada con un rodillo hasta un centímetro de espesor y se esparce abundante salsa dejando los bordes libres. Se añade el queso y el jamón para enrollar la masa de forma pareja y cortarla en rebanadas de dos centímetros de ancho.
Los rollos deben descansar quince minutos en una fuente aceitada antes de ir al horno precalentado a temperatura alta de doscientos veinte grados. Después de quince o veinte minutos de cocción, cuando estén dorados, solo resta "esperar el aplauso para estos pizza rolls".