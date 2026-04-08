Icardi publicó fotos super íntimas de la China Suárez y encendió las redes

Mauro Icardi reapareció en su cuenta de Instagram con una publicación que generó repercusión inmediata al mostrarse junto a Eugenia La China Suárez. El futbolista decidió compartir una serie de imágenes de su intimidad donde se los ve sonrientes y alejados de los conflictos mediáticos. Al pie de las fotografías, el jugador del Galatasaray escribió "Algo de Marzo @sangrejaponesa" para contextualizar el material.

Más allá de las fotos, el mensaje de Icardi fue un contraataque directo hacia los rumores que circulan sobre su presente profesional en Turquía y su situación sentimental. En su descargo, el deportista fue desafiante al expresar que "El silencio los dejó en evidencia". Según sus palabras, "cuando se apaga el ruido quedan expuestos los que vivían de él".

La respuesta hacia ciertos sectores de la prensa continuó con términos muy duros. Icardi manifestó que "Sin alimento los parásitos desaparecen solos". Además, el futbolista agregó que "Queda claro que no era periodismo, era dependencia". Finalmente, cerró su intervención planteando un interrogante sobre el futuro de las noticias que lo involucran al decir que "Que van a inventar mañana me pregunto, los leo atentamente".