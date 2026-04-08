Miércoles 08 de Abril
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Sociedad > Dulce y sano

El ananá la fruta ideal para calmar el antojo dulce

Especialistas destacan que una fruta en particular puede ayudar a reducir las ganas de comer azúcar. Además de ser saludable, tiene propiedades que influyen directamente en los receptores del sabor dulce.

POR REDACCIÓN

Hace 1 hora
El antojo de algo dulce no debe incluir a las golosinas. (Ilustrativo)
 

Cuando aparece el antojo de algo dulce, no siempre es necesario recurrir a golosinas o productos ultraprocesados. Especialistas señalan que el ananá es una de las mejores opciones para reemplazar esos alimentos, ya que ayuda a reducir el deseo de consumir azúcar de forma natural. 

El principal motivo está en la bromelina, una enzima presente en esta fruta que actúa sobre los receptores del gusto. Según explican expertos, esta sustancia genera una leve sensación en la lengua que “satura” los receptores del dulce, disminuyendo así las ganas de seguir comiendo alimentos azucarados. 

Además de este efecto, el ananá es un alimento con alto valor nutricional. Aporta vitamina C, fibra, ácido fólico y otros nutrientes esenciales, con un contenido calórico moderado, lo que lo convierte en una opción saludable tanto como postre como colación. 

Otro de sus beneficios es que favorece la digestión, ya que la bromelina también ayuda a descomponer las proteínas, facilitando el proceso digestivo después de las comidas. 

Los especialistas remarcan que el antojo de dulce responde a factores biológicos y emocionales, por lo que incorporar alternativas naturales como frutas puede ser clave para mantener una alimentación equilibrada sin caer en excesos. 

En este sentido, elegir opciones como el ananá permite satisfacer el gusto por lo dulce de manera más saludable, aportando beneficios al organismo y evitando el consumo frecuente de azúcares refinados.

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