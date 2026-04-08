Llegó la hora de la verdad para el conjunto de Núñez en el plano continental. Este miércoles, desde las 21:30, River Plate hará su presentación en la Copa Sudamericana 2026 enfrentando a Blooming en el Estadio Ramón Tahuichi Aguilera Costas, en Santa Cruz de la Sierra.

El equipo dirigido por Eduardo Coudet llega en un momento inmejorable tras un inicio de temporada con puntaje ideal. Sin embargo, el "Chacho" deberá retocar la estructura debido a las bajas por sanción de dos piezas clave: Marcos Acuña y Maximiliano Salas, quienes arrastran suspensiones de torneos anteriores.

Pese a que las lluvias impidieron realizar una práctica de fútbol formal en la previa, el entrenador tiene la base definida. El arco será custodiado por el juvenil Santiago Beltrán, mientras que la zaga central contará con la experiencia de Lucas Martínez Quarta.

En el mediocampo, la sociedad entre Fausto Vera y Aníbal Moreno parece inamovible, aunque persiste una duda creativa: la presencia del colombiano Juan Fernando Quintero o la continuidad de Tomás Galván. Arriba, la dupla Driussi-Colidio buscará seguir con la efectividad demostrada ante Belgrano.

La buena noticia para el mundo Millonario es el regreso de dos históricos a la lista de variantes: Gonzalo Montiel y Germán Pezzella ya están recuperados y esperan su chance en el banco. Por otro lado, se evaluará hasta último momento a Ian Subiabre, quien arrastra un fuerte golpe.

Probable formación de River:

Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Matías Viña; Aníbal Moreno, Fausto Vera; Tomás Galván o Juanfer Quintero, Ian Subiabre; Sebastián Driussi y Facundo Colidio.