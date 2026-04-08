Nelson Castro contó que encontró a un compañero consumiendo cocaína

Nelson Castro compartió un relato personal sobre una experiencia límite que vivió en 1986 mientras realizaba una especialización médica en Cleveland, Estados Unidos. El médico neurólogo y periodista compartía tareas en un ámbito hospitalario con un colega de nacionalidad canadiense con quien además convivía en una habitación.

En un momento inesperado, descubrió a su compañero inhalando drogas dentro de la estancia compartida. Respecto al hecho, Castro reconoció que "Fue muy impactante" y explicó que esa escena lo obligó a tomar una determinación inmediata por la seguridad del entorno y de los pacientes.

Lejos de ignorar la situación, Castro enfrentó a su colega para plantearle la gravedad del asunto desde el plano humano y profesional. Según recordó en su programa de Radio Rivadavia, el diálogo fue directo y firme. El periodista le manifestó que "Le dije: tenemos un problema, porque yo soy tu compañero de trabajo y no puedo trabajar con alguien así. Me generás una inseguridad. Esto es un problema para los pacientes y también legal".

Ante este escenario, le brindó la posibilidad de que el propio involucrado informara a las autoridades del centro de salud o, en caso contrario, lo denunciaría él mismo para proteger la integridad de su labor.

La respuesta del otro médico estuvo cargada de angustia ya que se quebró en llanto y confesó su temor diciendo "Nelson, esto me puede costar mi carrera". Sin embargo, el periodista mantuvo su postura ética y fue tajante al responderle que "Te puede costar tu vida".

Finalmente, el hombre decidió presentarse ante los directivos del hospital y el resultado de la gestión fue constructivo. En lugar de recibir una sanción definitiva, le otorgaron una licencia de un año para realizar un tratamiento de rehabilitación que permitiera su recuperación.

El desenlace de la historia fue exitoso ya que el profesional logró recuperarse plenamente de su adicción. Con el tiempo, continuó con su actividad académica y profesional, llegando a desempeñarse como profesor en la Facultad de Medicina de Toronto hasta su retiro definitivo.

Una década después del incidente, ambos protagonistas se reencontraron. Sobre aquel momento, Castro recordó de forma movilizada que "Lo volví a ver después de 10 años y siempre decía que ese momento le salvó la vida".