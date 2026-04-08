El petróleo baja su precio tras el acuerdo en Ormuz

El panorama financiero internacional dio un giro inesperado que trajo alivio a las economías globales. Tras el anuncio de un alto el fuego temporal de dos semanas entre Estados Unidos e Irán, el precio del petróleo sufrió una estrepitosa caída, llegando a operar en torno a los US$95, lo que representa un retroceso superior al 15% respecto a las jornadas previas.

La noticia impactó de inmediato en las pizarras de la madrugada argentina. El barril Brent, de referencia internacional, se ubicaba en US$94,46, rompiendo la racha alcista que lo mantenía por encima de los US$110 desde finales de febrero. Por su parte, el crudo WTI (referencia para el mercado estadounidense) cayó un 16%, posicionándose cerca de los US$94.

Las bolsas del mundo celebran el respiro

El alivio no solo se sintió en los surtidores virtuales, sino también en las principales plazas financieras. Tras semanas de incertidumbre y caídas por el ultimátum de Donald Trump, ahora suspendido, las bolsas europeas reaccionaron con euforia:

Frankfurt: subió un 4,7%

París: sumó un 4%

Londres: avanzó un 2,3%

Euro Stoxx 50: anotó un alza del 4,90%

Asia y Wall Street en sintonía

En el continente asiático, el cierre de jornada fue contundente. El índice Nikkei de Tokio saltó un 5,4%, mientras que Shanghai y Hong Kong registraron mejoras superiores al 3%.

En Estados Unidos, los futuros de Wall Street anticipan un miércoles "verde" para los inversores. El Nasdaq lidera las expectativas con una suba proyectada del 3,50%, seguido de cerca por el S&P 500 y el Dow Jones.

El gas también a la baja

Acompañando la tendencia del crudo, el gas natural para entrega en mayo se posicionó por debajo de los US$3, marcando lo que analistas consideran la mayor caída del mercado energético en las últimas semanas. La tregua de 14 días abre una ventana de estabilidad que los mercados globales buscaban desesperadamente para frenar la escalada inflacionaria energética.