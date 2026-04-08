El tirador de San Cristobal formaba parte de la cultura de la masacre de Columbine

A poco más de una semana del ataque ocurrido en la Escuela Normal Superior Número 40 Mariano Moreno de San Cristóbal, se conocieron detalles sobre la planificación del hecho donde un adolescente llevó una escopeta, mató a un estudiante e hirió a otros ocho. Durante una conferencia de prensa realizada este miércoles 8 de abril de 2026, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, descartó motivaciones ligadas a la salud mental o al acoso escolar. El mandatario afirmó que "quiero decir con claridad que no fue un brote psicótico de este adolescente y que no tiene que ver con el bullying que podría haber tenido o haber sido víctima, que tampoco eso está probado o materializado en la investigación".

Las investigaciones detectaron que el joven agresor, identificado como C.G., participaba activamente en una red global vinculada a la masacre de Columbine. Respecto a esto, Pullaro subrayó que "sí se pudo detectar que este joven de la localidad de San Cristóbal participaba de una red internacional, de una subcultura digital, que se denomina TCC, y desde ese lugar, parten de la veneración a delitos violentos, asesinatos violentos, y, en algunos casos, llegan también a la imitación de la comisión de este tipo de delitos".

El jefe del departamento de investigación antiterrorista de la Policía Federal Argentina explicó que la confirmación de este vínculo surgió del peritaje al teléfono celular del atacante. El comisario especificó que "de ese análisis que nosotros hacemos en nuestro laboratorio forense de la Sublindancia de Investigaciones Federales, empezamos a observar la estrecha vinculación del tirador activo con otro menor".

Este trabajo coordinado permitió identificar a un segundo involucrado que fue detenido frente a su domicilio. El jefe policial relató que "durante esta tarea, el menor egresa de la casa junto a sus padres. En forma inmediata, la policía de investigaciones de Santa Fe procede a hacer la detención en la vía pública de este menor, sindicado como estrecho colaborador del tirador activo".

Tras la captura, el comisario señaló que "posteriormente, el fiscal ordena los allanamientos sobre el domicilio de este menor, en el lugar donde se proceden a realizar el secuestro de diferentes aparatos electrónicos y simbología referente al tema que nos trata".

Se determinó que el agresor tenía acceso puntual a armamento y que el fenómeno que integra "esto es algo transnacional, no es un un hecho aislado de la República Argentina. Es transnacional, es multifacético, descentralizado".

La subcultura denominada TCC involucra a jóvenes de entre 13 y 19 años que atraviesan diversas fases de radicalización. El investigador detalló que "en principio, estas personas, lo que hacen es una investigación sobre crímenes verdaderos, fascinados por diferentes tiradores seriales".

Añadió que el movimiento "se origina en el año 1999, a fines del año de la década del 90, con la masacre que se desarrolla en la escuela secundaria de Columbine en Colorado, donde 2 tiradores activos matan a otros 12 menores estudiantes, 2 profesores, para luego suicidarse".

En una etapa posterior, "la segunda faceta que que ellos cumplen, y sobre la cual nosotros tenemos que estar preparados para ir detectando estos indicadores, es que empiezan a compartir este material y a glorificarlo a través de diferentes plataformas digitales, como pueden ser foros o páginas de Internet".

La progresión hacia el delito avanza luego hacia espacios digitales de mayor hermetismo. El comisario explicó que "posteriormente, en una tercera etapa, pasan a grupos cerrados, como pueden ser discos Discord o Telegram. Dentro de esa esas plataformas, empiezan, no solamente a compartir material, sino a a glorificar a estos perpetradores. Empiezan a imitarlos".

El riesgo máximo para la seguridad pública ocurre en la fase final, ya que "la principal preocupación es la emulación hasta una cuarta etapa, donde empiezan a planificar ataques, porque ellos quieren imitarlos. Estos chicos pasan a ser héroes. Esa es la la gran preocupación y lo que nosotros tenemos que detectar en forma temprana".

La justicia también analiza la conexión de los dos menores involucrados con el movimiento de los célibes involuntarios. El comisario advirtió que "tal cual se vio en la serie Adolescencia, en este caso, se dan todos los indicadores. Como se sabe, el movimiento incel es célibres célibes involuntarios, en la cual estos estos chicos, posiblemente heterosexuales, odian a las mujeres, considerándola de determinada forma, y odian también a los varones que obtienen relaciones románticas felices".

El agente agregó que "en este caso, llegan a tal odio que cometen masacres contra esa persona, puntualmente. Si bien esta causa está en investigación, se pudieron detectar estos indicadores". Finalmente, concluyó que "este caso no es un hecho aislado, sino también más allá de los trabajados en los últimos 2 años, donde se detectaron 15 casos similares, tenemos 4 investigaciones en trámites bajo las mismas características".