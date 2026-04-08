Cada 8 de abril se celebra en Argentina el Día de la Empanada, una fecha dedicada a uno de los platos más emblemáticos de la gastronomía nacional, que combina tradición, historia y diversidad de sabores según la región.

El origen de la empanada se remonta a la Edad Media en Europa, particularmente en España, donde surgió como una preparación práctica para conservar y transportar alimentos. Con la colonización, la receta llegó a América y se adaptó a los ingredientes y costumbres locales, dando lugar a las distintas variantes que hoy caracterizan a cada provincia argentina.

En el país, existen múltiples versiones desde las empanadas salteñas, jugosas y con papa, hasta las tucumanas, más pequeñas y con carne cortada a cuchillo, pasando por las mendocinas, riojanas y santiagueñas, cada una con su identidad propia. Sin embargo, todas comparten una base común una masa rellena que se cocina al horno o frita.

Ingredientes (para 12 empanadas)

500 g de carne vacuna picada o cortada a cuchillo

2 cebollas grandes

1 huevo duro

12 tapas para empanadas

1 cucharada de pimentón

1 cucharadita de comino

Sal y pimienta a gusto

Aceite o grasa

Opcional: aceitunas verdes picadas

‍ Preparación

1. Rehogar las cebollas picadas en aceite o grasa hasta que estén transparentes.

2. Agregar la carne y cocinar a fuego medio, revolviendo bien.

3. Condimentar con sal, pimienta, pimentón y comino.

4. Retirar del fuego y dejar enfriar.

5. Incorporar el huevo duro picado (y las aceitunas, si se desea).

6. Rellenar las tapas, cerrar con repulgue y colocar en una placa.

7. Hornear a 180 °C durante 20–25 minutos, hasta que estén doradas.

Mucho más que una receta

El Día Internacional de la Empanada invita a celebrar la cocina casera, las tradiciones y los sabores que cuentan historias. Ya sea en una peña, en familia o con amigos, la empanada sigue siendo protagonista indiscutida de la mesa. Porque pocas comidas logran algo tan simple y poderoso: reunirnos alrededor de algo hecho con las manos y compartido con ganas.