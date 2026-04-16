Una advertencia de tiroteo apareció en los baños de seis provincias

Poco tiempo después del ataque con armas en San Cristóbal, un mensaje amenazante apareció en los baños de escuelas secundarias de distintas provincias argentinas, incluyendo Buenos Aires, Neuquén, Mendoza, Tucumán, Capital Federal y Córdoba. Todos los escritos, que advertían sobre un "tiroteo" para una fecha fijada entre el martes y el jueves, aconsejaban que los otros estudiantes no concurrieran a las instituciones. Las autoridades de las provincias afectadas estudian si se trata de amenazas reales o si los mensajes son parte de un reto de mal gusto viralizado en redes sociales.

Autoridades y directivos sostienen que hay que tratar cada mensaje con la precaución necesaria, pero advierten que esta oleada de amenazas, descontextualizadas y alarmantes, puede alimentar la paranoia en las comunidades educativas. Muchos estudiantes volvieron a sus casas con miedo tras ver los mensajes y otros, incluso, llegaron a confundir las imágenes que circularon con su propia escuela.

En una escuela del departamento de Las Heras, en Mendoza, también apareció el mensaje amenazante en las cerámicas de un baño. Muchas familias decidieron no mandar a sus hijos al colegio por precaución. "¿Cómo voy a traer a mi hija? La amenaza dice que el 15 del 4 habrá un tiroteo escolar", explicó una madre en diálogo con una radio local. La policía mendocina confirmó que se reforzó la seguridad y que se ofrecieron charlas preventivas a estudiantes, aunque advirtieron que no hay un protocolo específico para estos casos. Carina Gannam, directora de Acompañamiento Escolar de la provincia, indicó que, mediante un análisis caligráfico, "se está trabajando para identificar a los responsables" y ponerlos en contacto con profesionales de la salud.

El caso más reciente en la provincia de Buenos Aires ocurrió en la Escuela Secundaria N°28 de Villa Elisa, donde se leyó en la puerta de uno de los baños la frase "El que arriesga que venga". Si bien se activaron protocolos de prevención, la comunidad educativa se mantiene alerta y preocupada, y muchas familias no permitieron que sus hijos fueran al colegio, pese a que hubo custodia policial. Situaciones similares se registraron en una escuela de Quilmes y en la Escuela Secundaria Técnica Dr. Salvador Debenedetti N°5 de Avellaneda, donde apareció la amenaza "Van a morir todos".

En la provincia de Córdoba, el colegio Ipem 142 Joaquín V. González de La Falda también sufrió una amenaza con un cartel en un baño que anunciaba un ataque armado. La Fiscalía de Cosquín intervino y se desarrolló un operativo policial de custodia. Mensajes intimidatorios similares se vieron en escuelas de la capital provincial y otras localidades cordobesas, así como en la escuela secundaria N°1 de Cutral Có (Neuquén) y en los colegios de la capital tucumana Guillermina Lestón de Guzmán y San Francisco. El jefe de policía de la localidad tucumana insistió en que no revisarían a los alumnos y que cualquier requisa estaría bajo criterio de los directivos, al tiempo que confirmó que el protocolo policial ya estaba desplegado.

En la ciudad de Buenos Aires, durante la mañana del miércoles, apareció otro mensaje en el baño de varones del sector de Talleres de la Escuela Técnica N° 9 "Ingeniero Luis Huergo", del barrio de Caballito, que amenazaba con un tiroteo para el jueves. Efectivos de la Comisaría 6A recorrieron la secundaria para corroborar que no había situaciones de violencia y que nadie tenía armas. De todas formas, se dispuso que, por al menos una semana, los ingresos a la escuela estarán custodiados. En el colegio Carlos Pellegrini, perteneciente a la Universidad de Buenos Aires, también se encontraron graffitis amenazantes. La dirección expresó su "absoluto y categórico rechazo" y avisó que profundizará su trabajo en la construcción del diálogo y el respeto y que tomarán medidas de prevención. El centro de estudiantes de la institución pidió que se mantenga la calma y que el estudiantado confíe en el accionar del centro, y adelantó que se impulsarán denuncias penales desde el colegio y en conjunto con otras instituciones afectadas.

Marcelo Von Schmelling, vocero de prensa del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, aseguró que en la provincia "investigamos todo, pero siempre llamamos a que haya un equilibrio, que haya responsabilidad. Hacemos campañas para que esto no se convierta en una locura". Por su parte, Alejandra Monteoliva, ministra de Seguridad de la Nación, dijo la semana pasada en una conferencia de prensa sobre el caso del tiroteo en San Cristóbal que "estamos frente a la presencia de subculturas digitales que integran jóvenes, niños y adolescentes y se centran en el análisis y la fascinación de asesinatos y tiroteos masivos". Guillermo Díaz, jefe del Departamento Antiterrorista de la PFA, indicó que esta subcultura se originó internacionalmente tras la masacre de Columbine en Colorado, Estados Unidos, en 1999, y que desde entonces operó descentralizadamente a través de foros y plataformas como Discord o Telegram. Según el experto, el proceso de radicalización pasó por distintas etapas, desde el consumo de material ilícito hasta la planificación de ataques propios.