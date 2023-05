Belén Barboza, actual concejal y candidata a intendente de Pocito por la subagrupación Cambia San Juan, hizo una exposición en la Policía de San Juan por una supuesta agresión contra su equipo que sale a la calle a hacer campaña. Los presuntos agresores serían militantes que apoyan al ministro de Desarrollo Humano y Promoción Social y también aspirante pocitano, Fabián Aballay.

Según comentó Barboza, la opción electoral de Marcelo Orrego en el departamento a DIARIO HUARPE, a solo días de las elecciones del 14 de mayo, las personas que trabajan en su campaña sufrieron un ataque: un grupo de personas identificadas con merchandising del candidato de Vamos San Juan habrían apedreado un auto que circula con la imagen de los aspirantes a intendente y a gobernador opositores. Cabe aclarar que este medio intentó en varias oportunidades comunicarse con el denunciado con el objetivo de tener su campana, pero no se logró el cometido.

Publicidad

El presunto ataque de los que serían militantes de Aballay habría sucedido el pasado sábado sobre la calle Lemos, en Pocito. Conforme contó Barboza, personas con remeras y gorras con el nombre del candidato a intendente se habrían bajado de una movilidad y habrían arrojado piedras, causando daños en el auto y el cartel propagandístico. Por este motivo, expuso la situación en la Comisaría Séptima.

"La gente que me acompaña a caminar y los choferes de los autos no quieren salir más. Estamos en una esquina y tenemos que tomar otra calle porque nos corren y nos empiezan a insultar. Esta gente atormenta a los pocitanos, están en todas las esquinas y los acosan, les dan bolsas de residuos a más no poder", indicó la concejal.