El Archivo General de la Provincia de San Juan recibió un valioso legado compuesto por más de 1800 negativos fotográficos que documentan la vida en la provincia entre las décadas de 1930 y 1950.

El material fue donado por la docente universitaria jubilada Amalia Bruno, quien conservó durante casi 30 años este conjunto histórico que ahora pasará a formar parte del patrimonio público.

La docente universitaria jubilada Amalia Bruno (Gentileza)

La entrega incluyó más de 20 cajas con negativos en placas de vidrio de gelatina y bromuro, además de soportes en acetato de celulosa, formatos ampliamente utilizados en la fotografía de la época y hoy considerados piezas de alto valor cultural.

El acto de recepción fue encabezado por autoridades del Ministerio de Gobierno, junto a la secretaria de Relaciones Institucionales Claudia Sarmiento, quienes destacaron la importancia de preservar este tipo de documentos históricos.

Amalia Bruno tuvo una destacada trayectoria en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de San Juan, donde se desempeñó en la cátedra de Fotografía, lo que refuerza el valor técnico y académico del material donado.

Los negativos permiten reconstruir escenas cotidianas, paisajes y momentos clave de la historia sanjuanina en un período anterior a la masificación de la fotografía en rollo, que comenzó a imponerse a partir de la década del 50.

Desde ahora, el Archivo General de la Provincia será el encargado de conservar, catalogar y poner en valor este acervo, garantizando su preservación para futuras generaciones.

La incorporación de este material representa un aporte significativo para la memoria histórica de San Juan, al sumar registros visuales únicos de una época clave en la construcción de la identidad provincial.