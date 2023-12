Una estrella mundial del tenis podría retirarse a sus 28 años

En una reveladora entrevista para el podcast On Purpose, la estrella del tenis australiano, Nick Kyrgios, confesó que actualmente enfrenta problemas físicos y mentales que le han hecho considerar seriamente su retiro del circuito profesional. A pesar que el jugador de 28 años admitió que ya no tiene el deseo de seguir compitiendo, planea hacer un último esfuerzo para regresar a la cancha y despedirse en sus propios términos.

Kyrgios, oriundo de Canberra, ha experimentado un año 2023 plagado de lesiones, incluyendo operaciones en la rodilla y la muñeca. Aunque se siente agotado y experimenta dolor al caminar, el tenista expresó su intención de intentar competir durante uno o dos años más antes de poner fin a su carrera. El exnúmero 13 del ranking ATP reconoció que su perfil mediático y los desafíos en su salud mental han influido en su decisión. En 2019, admitió haber contemplado el suicidio.

Publicidad

"Si dependiera de mí, la verdad es que no quiero jugar más, para ser honesto. Estoy agotado, estoy cansado. Sólo tengo 28 años, siempre quise tener una familia y no sufrir. Cuando me levanto, no puedo caminar sin dolor", declaró Kyrgios. A pesar de su deseo de retirarse de inmediato, quiere regresar al circuito el próximo año después de jugar sólo un partido en 2023. Actualmente, se encuentra incapacitado para participar en el Abierto de Australia debido a problemas físicos.

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

¿Define su retiro?

"Odiaría tener que operarme de nuevo. Sólo quiero jugar uno o dos años más, estar en la cima y descender a mi manera. Creo que aún me queda cuerda para rato y todavía tengo la capacidad de jugar uno o dos años. Estaré en paz con todo lo que he conseguido", expresó Kyrgios. Sin lugar a dudas, la noticia de un posible retiro temprano no ha pasado desapercibido entre los fanáticos.

El tenista, conocido por su temperamento en la cancha, alcanzó el puesto número 13 del ranking en 2016 y ha ganado siete títulos ATP. Su momento destacado fue llegar a la final de Wimbledon el año pasado y ganar el título de dobles en el Abierto de Australia en 2023 junto a Thanasi Kokkinakis. Ahora, con nada más que 28 años de edad, analiza qué hacer con su carrera.