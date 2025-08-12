Del 25 al 31 de agosto de 2025 se llevará a cabo la 11ª edición del Travel Sale, un evento organizado por la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (Faevyt) que reunirá a más de 100 agencias de viajes de todo el país. La iniciativa ofrecerá promociones, financiación en cuotas sin interés y beneficios especiales para destinos locales e internacionales.

La propuesta contará con acuerdos con bancos y aerolíneas que permitirán acceder a paquetes nacionales e internacionales con facilidades de pago y condiciones exclusivas en vuelos, alojamientos y excursiones. Además, varias provincias como Neuquén, Salta, Jujuy y Catamarca, junto al Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, participarán sumando atractivos culturales, gastronómicos y naturales para impulsar el turismo interno.

Entre las empresas que se sumarán al Travel Sale 2025 figuran Europ Assistance, Axa Asistencia al Viajero, Hertz, Grupo 8 y Aerolíneas Argentinas, que aportarán beneficios como upgrades de servicio, equipaje sin cargo y descuentos adicionales. Estas propuestas se integrarán en los paquetes comercializados por las agencias, brindando más opciones a los viajeros.

Uno de los objetivos centrales de esta edición será incentivar la compra anticipada de viajes, tanto para temporada baja como para el verano, permitiendo a los consumidores aprovechar tarifas promocionales y asegurar disponibilidad en los destinos elegidos. La estrategia busca impulsar la demanda turística en un contexto de planificación anticipada.

En las semanas previas al evento, se realizarán sorteos de más de 30 experiencias turísticas en Argentina y la región, que incluirán estadías en hoteles, traslados y actividades. La modalidad de participación se informará en los canales oficiales del Travel Sale, incluyendo redes sociales y newsletters, para generar expectativa y atraer a potenciales compradores.

El Travel Sale se consolidó desde 2015 como una de las principales acciones comerciales del turismo argentino. Con una amplia oferta que abarca escapadas cercanas y circuitos internacionales, la edición 2025 promete superar los resultados previos y ofrecer a los viajeros condiciones ventajosas para concretar sus planes de viaje con seguridad y asesoramiento profesional.