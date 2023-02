El intendente de la Ciudad de San Juan, Emilio Baistrocchi, habló con DIARIO HUARPE y explicó que su mejor herramienta es la gestión y que puede asegurar que el 80% del pavimento realizado fue en territorios periféricos. Estas frases fueron ante algunas críticas que soltó el candidato a intendente Carlos Lorenzo, quien manifestó que toda la pavimentación recae en las tres avenidas céntricas: Córdoba, Ignacio de la Roza y Libertador General San Martín.

Baistrocchi, en plena campaña por la reelección en el departamento capitalino, se ocupó de hablar de lo que están haciendo en su departamento en relación con la obra pública y se ocupó de desmentir algunos dichos de Lorenzo.

En este sentido, el intendente confirmó que continuará con el trabajo conjunto con el Gobierno de la Provincia para repavimentar las tres avenidas principales de la Capital, como lo son la avenida Córdoba, la Ignacio de la Roza y la Libertador General San Martín. Cabe la pena recordar que esta obra se trata de un convenio entre ambos gobiernos por $561.368.081,59.

“En materia de pavimento te puedo decir que el 80% de la pavimentación ha sido en las periferias de la Capital. Vamos a seguir pavimentando las tres arterias más importantes de San Juan, que hace 60 años que no se repavimentaba. No vamos a entrar en esto que quieren lograr, de esta campaña de decir cosas que no son verdad. Nosotros tenemos a la mano la herramienta de la gestión. Muchos van a hablar, pero lo que Juan dice de Pedro dice más de Juan que de Pedro”, cerró el Baistrocchi.