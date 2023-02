Este miércoles por la tarde un importante grupo de estudiantes de la Universidad Católica de Cuyo se reunió en los ingresos de la institución en protesta por la fuerte suba de las cuotas, explicaron. Los alumnos de las diferentes carreras que se dictan en el lugar hicieron conocer su descontento también ante una serie de irregularidades que se dan en las aulas de la institución.

En diálogo con DIARIO HUARPE, una estudiante de la carrera de nutrición (quien prefirió mantenerse en el anonimato por temor a represalias) contó que entre enero del 2022 y enero del 2023 el valor de las cuotas sufrió un incremento del 100%. "En el contrato que nosotros firmamos al momento de formar parte de la institución, se nos hace saber que están autorizados solo tres aumentos del 7% cada uno durante todo el año. Si comparamos de un año con el otro, los números no dan", detalló la joven que actualmente se encuentra cursando el 3º año de la carrera.

Reflejo de los aumentos en un año. (Foto:DIARIO HUARPE)

"Por la cantidad de dinero que me cuesta estudiar la carrera tuve que buscar trabajo y eso genera complicaciones al momento de la cursada porque los horarios no coinciden. Todavía no sé cómo voy a hacer, actualmente mi sueldo va a parar casi en su totalidad al pago de cuotas y los materiales de estudio", explicó la alumna.

Desde las 19 los alumnos se concentraron. (Foto:DIARIO HUARPE)

Sumado al fuerte aumento que los más de 1.500 alumnos que forman parte del grupo de WhatsApp que se creó para llevar adelante el reclamo, la futura nutricionista detalló una serie de situaciones que suceden dentro de las diferentes facultades. "Pagamos cuotas carísimas para que no se nos brinde un servicio acorde. En las aulas los enchufes no funcionan, en algunas no hay ventiladores ni aires acondicionados, en los baños no tenemos jabón, papel, ni alcohol. No tenemos lo más básico que es agua potable", enumeró.

Los jóvenes pertenecen a diferentes carreras. (Foto:DIARIO HUARPE).

"En más de una oportunidad los dispensers no tenían agua y nos decían que teníamos que sacar del grifo. El agua del baño sale turbia, imposible llenar las botellas allí", aseguró la joven.

La estudiante detalló a este medio que la medida fue tomada luego de intentar obtener alguna respuesta. "Hicimos una primera nota expresando nuestro enojo y no obtuvimos ninguna respuesta. Les dimos tiempo para que nos dieran explicaciones. Hoy nos cansamos y salimos a la calle. Vamos a seguir reclamando y visibilizando nuestra situación hasta que nos den respuesta", concluyó.