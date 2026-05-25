Club Atlético Belgrano continúa viviendo horas históricas luego de conquistar el Torneo Apertura 2026 y este lunes celebrará el título con una multitudinaria caravana por las calles de Córdoba junto a sus hinchas.

El plantel campeón recorrerá la ciudad este lunes a partir de las 14hs en un micro descapotable para exhibir el trofeo conseguido tras la épica victoria 3-2 ante Club Atlético River Plate en la final disputada en el estadio Mario Alberto Kempes. La organización confirmó que la caravana comenzará por la tarde y tendrá un recorrido similar al utilizado durante los festejos por el ascenso de 2022.

Miles de hinchas ya coparon distintos puntos emblemáticos de la capital cordobesa, especialmente el barrio Alberdi y la zona del Patio Olmos, donde durante toda la noche del domingo se registraron celebraciones masivas con banderas, bengalas y caravanas espontáneas.

La consagración del Pirata tuvo un carácter histórico: fue el primer título de Primera División en los 121 años de vida del club y llegó nada menos que frente a River, rival al que ya había enviado al descenso en 2011. El equipo dirigido por Ricardo Zielinski logró una remontada inolvidable en los últimos minutos del partido gracias a un doblete de Nicolás “Uvita” Fernández.

El operativo de seguridad para la caravana será amplio debido a la enorme convocatoria esperada. Las autoridades provinciales y municipales coordinaron cortes de tránsito y presencia policial para acompañar el recorrido del micro que trasladará al plantel campeón.

En medio de los festejos también se registró un hecho grave: un hincha cayó al cauce de La Cañada durante las celebraciones y permanece internado con traumatismo de cráneo severo en el Hospital de Urgencias de Córdoba.

Mientras tanto, la ciudad sigue teñida de celeste en una jornada que quedará marcada para siempre en la historia de Belgrano y del fútbol argentino.