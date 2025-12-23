Una joven denunció que fue violada durante años por su padre sordomudo

En una audiencia inédita en San Juan, se formalizó la investigación contra un hombre sordomudo acusado de ultrajar a su hija desde los 4 hasta los 17 años,. La pesadilla, que comenzó entre 2002 y 2003, incluyó violaciones sistemáticas, violencia física y un contexto de servidumbre doméstica luego de que el sujeto expulsara a la madre de la vivienda entre 2013 y 2015.

Durante la audiencia de tres horas, la intérprete Dayana del Valle Luna Albornoz le comunicó los cargos al imputado, quien permaneció atento pero no declaró,.

La denunciante, que hoy tiene 27 años, relató que en abril de 2008 su progenitor "compró" su silencio con golosinas y dinero tras violarla. En 2015, tras un intento de abuso donde la joven perdió el conocimiento por estrangulamiento, el agresor huyó a Neuquén —su provincia de origen— después de ser denunciado por golpear a sus hijos varones y amenazar a la madre.

La víctima ocultó los hechos durante casi una década, presionada por su propia madre, quien la culpaba de que el padre se fuera y la amenazaba con su regreso. El trauma era tal que la mujer sentía "escalofríos en sus piernas" al verlo y evitó asistir al casamiento de su hermano en 2023 por la presencia del acusado,.

Tras iniciar tratamiento psiquiátrico en 2024, la joven denunció los hechos en julio,. Aunque se realizó un allanamiento fallido en Rawson, el hombre fue capturado el 17 de diciembre en el sur argentino. Una prueba determinante presentada por la fiscalía es un audio de la abuela paterna ofreciendo dinero para retirar la denuncia.

Pese a que la defensora Sandra Leveque solicitó prisión domiciliaria alegando falta de notificación previa, el juez Eugenio Maximiliano Barbera dictó prisión preventiva por tres meses en el Servicio Penitenciario Provincial.

El sujeto quedó imputado por abuso sexual con acceso carnal reiterado triplemente agravado por el grave daño a la salud mental, el vínculo y la convivencia con una menor.