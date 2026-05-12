Una joven fue acuchillada por delincuentes que le quisieron robar el celular

El lunes comenzó de la peor manera para una chica de 17 años en el departamento de Rawson. Eran cerca de las 7.30 cuando la joven se encontraba en la esquina de las calles Devoto y Quilpatay esperando el transporte público.

En ese momento, dos delincuentes la abordaron con la intención de quitarle su teléfono celular. La situación se volvió extremadamente violenta cuando uno de los asaltantes sacó un cuchillo para intentar intimidarla.

A pesar del peligro, la adolescente decidió no entregar sus pertenencias y comenzó a forcejear con los ladrones. Fue entonces cuando el atacante empezó a lanzarle puntazos que impactaron en distintas partes de su cuerpo.

Como consecuencia del enfrentamiento, la víctima sufrió heridas cortantes en los brazos, en el costado derecho de su abdomen, en los labios y en su mano derecha. Ante la resistencia de la joven, los sujetos huyeron del lugar sin poder llevarse el dispositivo.

La madre de la adolescente fue quien realizó la denuncia policial tras enterarse de lo ocurrido. Al poco tiempo, los profesionales de Emergencias 107 llegaron al sitio para brindar las primeras curaciones.

Si bien se determinó que la mayoría de las lesiones eran superficiales, el corte en su mano derecha era más profundo y necesitaba sutura. Por este motivo, su familia decidió trasladarla a un centro de salud para recibir una atención más completa. En la investigación del hecho trabaja el personal de la Subcomisaría Ansilta bajo la coordinación de la UFI Delitos contra la Propiedad para dar con los responsables.