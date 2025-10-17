Un inusual suceso conmocionó a los vecinos del loteo Los Olivos, donde una mujer resultó herida de arma de fuego en lo que, según su propio testimonio, se trató de un accidente doméstico. El personal motorizado de la Policía de San Juan fue comisionado al lugar tras un llamado que alertó sobre una persona con una lesión por proyectil, dando inicio a un procedimiento que involucró a diversas áreas de la fuerza y a la Justicia.

Criminalística procedió al levantamiento del revolver y las balas.

Al arribar al interior del loteo, los efectivos policiales constataron la presencia de Florencia Giménez, una mujer de 33 años, quien presentaba una herida visible producto de un disparo de arma de fuego en la pantorrilla de su pierna derecha. La situación requirió una rápida intervención, y los uniformados procedieron a asegurar la escena y a solicitar asistencia médica de urgencia.

Giménez, en un relato preliminar a los agentes, explicó la mecánica del hecho: se encontraba manipulando un revólver cuando, de manera inesperada, el arma se le cayó de las manos. Al impactar contra el suelo, el revólver se percutó, produciéndose un disparo que la alcanzó directamente en la extremidad inferior.

De inmediato, el personal policial se comunicó con la línea de emergencias 107 para coordinar la llegada de una ambulancia. El servicio de emergencias médicas trasladó a la damnificada al Hospital Rawson, donde recibió la atención necesaria para tratar la herida de bala. Aunque la lesión resultó dolorosa y requirió internación, las primeras informaciones indicaron que su vida no corrió peligro.

En el lugar había 4 proyectiles y una vaina servida.

Simultáneamente a la atención de la herida, la causa tomó un cariz judicial y de investigación. Los uniformados establecieron comunicación con la línea 105, donde el ayudante fiscal David Peña tomó conocimiento de los hechos. Peña dispuso que se hiciera presente personal de la División Criminalística en el lugar para llevar a cabo el levantamiento del arma de fuego y demás indicios. Además, el funcionario judicial ordenó a la Comisaría 6ª que realizara las medidas de rigor correspondientes para iniciar la instrucción.

La principal tarea de investigación se centró en establecer el origen y la propiedad del arma que estaba en poder de la mujer al momento del accidente. El revólver secuestrado resultó ser un arma de fuego de puño, calibre 22 largo, que portaba la inscripción "MOD EA SA FT made in ITALY". Un dato que llamó la atención de los peritos fue la doble numeración grabada en el arma: E35164 y C885.

En el sitio de los hechos, el personal de Criminalística secuestró elementos probatorios de vital importancia para la causa. Además del revólver, se incautaron cinco cartuchos de calibre 22 largo sin percutir, una vaina servida que corresponde al proyectil que hirió a la mujer y un pantalón de tela de color gris con visibles manchas de sangre. Estos elementos serán analizados por la Justicia para corroborar la versión de la víctima y determinar si el arma poseía la documentación reglamentaria o si se trataba de un arma que se encontraba de manera ilegal en su poder. La investigación se enfocó en la trazabilidad del revólver para deslindar responsabilidades y esclarecer completamente el incidente.