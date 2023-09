El jefe de Bomberos de San Juan, comisario Armando Ruarte, confirmó que el evento realizado en el interior de la Cava de Zonda se hizo sin las autorizaciones y habilitaciones correspondientes. A partir de esto y de la nota que publicó DIARIO HUARPE, donde se ve que hicieron una fiesta multitudinaria en el lugar, el funcionario de seguridad abrió la puerta a que se denuncie en caso de que haya nuevas convocatorias al lugar.

Ruarte aclaró que lo que no tiene habilitación es el espacio interno, la cava propiamente dicha. Por lo tanto, sería la fiesta que hicieron en junio pasado, cuando había una gran cantidad de personas en el interior, la que fue ilegal.

“El interior de la Cava no está autorizado ni por Bomberos ni por Planeamiento, que es nuestra autoridad inmediata para realizar eventos masivos”, reafirmó. Y agregó que “si hay otro evento en el interior se puede y corresponde denunciar a la Policía para que haya una clausura”.

Pero debido a que en el momento no hubo denuncias ni alertas al respecto, no pueden intervenir en la actualidad, ya que tampoco hay algo que clausurar, porque no hay actividades autorizadas en el interior. Para lo que sí contaban con permisos es para el recital que se hizo el pasado 2 de septiembre en los jardines del lugar, en el que tocó la banda Babasónicos.

Que puedan conseguir autorización para realizar eventos en el interior es difícil. En un principio hay una recomendación que data desde 2019 por parte del Inpres para que no haya convocatorias multitudinarias. Esto debido a que la estructura de la roca no es estable y puede haber derrumbes.

A esto se suma que para obtener una autorización el local debería comprobar que tiene sistema antiincendios, instalaciones eléctricas adecuadas a la actividad, matafuegos, sistema hidrante y otras medidas de seguridad. Además, los locales comerciales deben confirmar que tienen posibilidad de desalojo seguro.

Ruarte también aclaró que estas obligaciones se exigen a todo tipo de local. “Desde un kiosco, pasando por comercios, boliches, instituciones de salud, un campamento minero o el Centro Cívico, todos tienen que tener habilitación”, agregó el jefe de Bomberos.

Además, dijo que debido a la cantidad de gente que hubo en ese primer evento, era sujeto de clausura. “No es necesario tener los permisos si es algo privado cuando son pocas personas, un cumpleaños, pero no 300 personas”, agregó el bombero.