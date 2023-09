Tal como había anunciado DIARIO HUARPE, los más de 2.000 alumnos que forman parte del Plan Fines en San Juan retomarán las clases. Desde el Ministerio de Educación confirmaron este martes por la mañana que hoy 19 de septiembre se reinició con el dictado de las clases para todos aquellas personas mayores de edad que no terminaron la escuela.

La ministra de Educación, Cecilia Trincado, había adelantado el pasado 13 de septiembre a este medio que se estaba trabajando para en los próximos días se retomara con las clases del Plan Fines.

Finalmente, este martes desde la cartera educativa confirmaron que los 16 grupos que ya se encuentran en condiciones de terminar sus estudios durante el mes de diciembre volverán a las aulas.

Cuáles son los grupos que retoman

El listado incluye el Grupo Centro Cívico ex UOCRA, Sixto Salinas, Cens Noussan, CIC de Villa Angélica, Centro Cívico ex Desarrollo Agrícola y el Colegio Augusto Pulenta. Escuelas Nuevo Cuyo, República Oriental del Uruguay, Provincia de La Rioja, Carlos María Biedma, la Agroindustrial 25 de Mayo, Secundaria Barreal y Antártida Argentina. También reanudará la actividad el CENS Nº 174 Divisadero y el CENS Nº 178 ex UPCN.