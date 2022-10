El Gobierno nacional lanzará la semana próxima un nuevo programa para la compra de televisores, celulares y aire acondicionados en hasta 30 cuotas. El objetivo del plan, que estará vigente hasta el 15 de diciembre, es que los consumidores puedan equiparse antes del comienzo del Mundial Qatar 2022 con la posibilidad de una financiación accesible. Para la representante de la Cámara de Comercio de Capital, la medida es desacertada, mientras que para el presidente de la Cámara de Comercio de San Juan, las ventas de los aparatos se verán incrementadas gracias al programa.

Para Laura Zini, la medida que se tomó de manera sorpresiva, no es beneficiosa y aseguró que no está contenida dentro de un plan de incentivo a la actividad económica. "Entendemos que no viene a solucionar ningún problema de fondo, que es lo que necesita la actividad comercial. En cuanto al consumo, posiblemente hay un sector que se vea favorecido, pero son los menos", dijo la presidente de la Cámara de Comercio de Capital a DIARIO HUARPE.

Uno de los puntos principales por lo que la referente cree que la medida no va a tener buena repercusión radica en que el consumidor en este último tiempo perdió poder adquisitivo. "Por relevamientos que hicimos en los comercios, sobre todo en supermercados, la gente está adoptando el hábito de comprar los alimentos con tarjeta de crédito en cuotas. Esto nos da la pauta de que la gente no llega a fin de mes o a cubrir la Canasta Básica Total", explicó, mientras que también remarcó el problema de importación actual en el país.

"Por un lado, tenemos un problema muy importante con las restricciones a importaciones, que ya existe un faltante de stock sobre todo en electrónica y tecnología, que va a ser que la oferta tampoco este a la altura de la demanda que pretenden", dijo Laura Zini.

Para Zini, estas medidas aisladas refuerzan el pensamiento de que no existe un plan económico consistente, de sinceramiento y apoyo a la actividad económica y "la verdad que medidas como estas no ayudan". "Pensá que más allá de que son muchas cuotas las que ofrecen, tienen una tasa de interés y el endeudamiento, con la inflación va a seguir aumentando. No por tener 30 cuotas vas a aumentar el consumo de la gente, porque más allá del problema de las importaciones, la gente no tiene plata", cuestionó.

Para concluir, la presidente aseguró que lo que se necesita es un plan de trabajo a futuro para poder orientar la inversión y poder contar con la previsibilidad de lo que va a pasar: "Lo que sucede en Argentina es que llevás trabajando con medidas como estas en las que te levantás y tenés algo nuevo, entonces todo tu plan de desarrollo quedó obsoleto, no hay un plan donde enmarcar tu trabajo".

Por otro lado, el presidente de la Cámara de Comercio de San Juan emitió una opinión contraria a la de Zini. "Es algo que realmente sí va a ayudar a levantar un poco las ventas de electrodomésticos, sobre todo porque el Ahora 30 es un programa que estuvo en el 2021, pero a diferencia de ahora no estaban incluidos los teléfonos celulares. Este plan sí va a ayudar un poco lo que es la economía de los grandes retails y grandes vendedoras de electrodomésticos", dijo Borgogno.

Para el titular de la cámara, este nuevo programa al cliente le conviene dado que al poder pagar en cuotas y con la inflación, el precio se licua. "Esto sí va a tener un impacto en lo que sean ventas, casi con seguridad", concluyó.