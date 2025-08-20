El ministro del Interior, Guillermo Francos, declaró que el Poder Ejecutivo no dispondrá de los recursos necesarios para implementar las leyes de Emergencia en Discapacidad y de aumento jubilatorio si la oposición logra revertir los vetos presidenciales durante la sesión de la Cámara de Diputados. Francos cuestionó el procedimiento parlamentario de los proyectos, al señalar que carecen de dictamen de comisión, y atribuyó su impulso a motivaciones electorales más que a necesidades sociales urgentes.

En declaraciones radiales, el funcionario enfatizó que el Gobierno mantendrá su política de no emisión monetaria y equilibrio fiscal, rechazando cualquier medida que implique un aumento del gasto no presupuestado. "No tenemos recursos para enfrentar esto, claramente no nos pueden hacer cumplir", afirmó Francos, al tiempo que alertó sobre el riesgo de regresar a esquemas inflacionarios si se aprueban gastos sin financiamiento.

La sesión parlamentaria se desarrolla en un contexto de alta incertidumbre, marcado por las tensiones recientes entre el oficialismo y los gobiernos provinciales, así como por la proximidad del proceso electoral. El Ejecutivo sostiene que la estrategia opositora busca afectar la imagen de solidez fiscal del Gobierno, mientras que los bloques opositores argumentan la necesidad de atender demandas sociales urgentes.

Francos reiteró la postura oficial de que la inflación representa el mayor perjuicio para los sectores vulnerables, defendiendo la disciplina fiscal como principal herramienta de protección social. El desenlace de la votación podría definir no solo la aplicación inmediata de estas leyes, sino también el margen de maniobra del Gobierno para mantener su programa económico de ajuste en los próximos meses.