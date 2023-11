Este jueves comenzó la Liga de Voleibol Argentina en la que participa UPCN San Juan Voley. Los cóndores comenzaron con el pie derecho, ya que ganaron por 3 a 0 en su debut. El rival fue Defensores de Banfield y esto corresponde al Tour 1 de la Liga. El partido fue en el estadio Roberto Pando, de San Lorenzo. Ahora, el gremial jugará su segundo partido el día sábado 11 de noviembre a las 21:00 horas. Los parciales fueron 25-22, 25-18 y 25-22, lo que demostró que fue un partido bastante reñido entre los equipos. El máximo anotador del equipo sanjuanino fue el estadounidense Brandon Rattray, con 24 puntos.

El inicio del primer set fue muy disputado con un punto a punto, pero en el tramo de definición, el gremial pudo ampliar la ventaja y Flavio Rajczakowski cerró el set con un 25-22. En la segunda parte, la ventaja fue al principio con 5 puntos iniciales y este tiempo lo cerró Rattray con una diagonal que sentenció el 25-18.

Este viernes, los dirigidos por Fabián Armoa tendrán su día de descanso.

El tercer set fue el más reñido y el “defe” le jugó de igual al gremial, pero los dirigidos por Fabián Armoa se impusieron por 25-22. Brandon Rattray estuvo imparable en este último tramo del partido y el game point estuvo a cargo de Juan Villaruel.

UPCN tendrá día libre este viernes y jugará el sábado ante los locales San Lorenzo a las 21:00 horas. El partido será televisado en TyC Sports Play.

Rattray, el nuevo refuerzo de UPCN

Brandon Rattray, el nuevo refuerzo del gremial, dialogó con DIARIO HAURPE y comentó que se siente contento y cómodo con el equipo. El nuevo refuerzo contó que su entrada al club fue bastante buena. Si bien él no conocía el club, su representante es Bogdan Olteanu, exjugador de UPCN en el año 2011, quien lo acercó hasta San Juan para que jugara una temporada en Argentina. También conocía el club porque su compañero de club el año pasado fue Martín Ramos. “Ambos me dijeron cosas muy buenas sobre el club y eso fue lo que me convenció para firmar con el club”, concluyó el estadounidense.

Síntesis

Defensores de Banfield: Ignacio Bernasconi (3), Wilson Acosta (12); Joaquín Fariña (2), Lautaro Barrios (1), Bruno Wagner (5), Luis Gorosito (5), Lucas Herrera (L). Entrenador: Leandro Alegre. Ingresos: Mauro Rojas (4), Sergio Soria (2), Lucas Méndez (3), Pablo Blanco (1), Tomás Gago (4).

UPCN San Juan Vóley: Mateo Bozikovich, Brandon Rattaray (24); Flavio Rajczakowski (8), Junior (6), Juan Villarruel (11), Kevin Saar (9), Tomás Ruiz (L). Entrenador: Fabián Armoa. Ingresos: Steenma, Buccia.