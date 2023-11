En la semana de la diversidad, la comunidad Lgbtiq+ celebra un nuevo logro, ya que se abrió el Registro Único del Cupo Laboral Travesti para aplicar a cargos de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ). Este nuevo registro, llamado Diana Sacayán – Lohana Berkins (dos grandes militantes argentinas), es una herramienta para obtener los datos de las personas Travesti Trans que quieran acceder a puestos de trabajo de la UNSJ.

Marianella Cano, de la Oficina por la Igualdad de Género contra las Violencias y Discriminación de la UNSJ, dialogó con DIARIO HUARPE y comentó que esta implementación se incorporó en el año 2022 desde la Comisión Asesora Permanente coordinada por esta oficina. “La elaboración del registro la hemos hecho en una comisión asesora permanente, integrada por cuerpo docente, no docente, estudiantes y representantes de las comunidades. Eso surge como consecuencia de la incorporación de la UNSJ a la adhesión de la ley 27.636, que es la que regula el cupo laborar trans”, dijo la representante.

La inscripción se abrió el 8 de noviembre a partir de las 14:00 horas y según indicó Cano, este registro quedará abierto para que las personas se inscriban y poder tener un paneo de quienes quieran presentarse para ocupar dichos cargos. Se puede registrar completando los datos solicitados en el formulario y ante cualquier duda comunicarse con la Oficina. Cabe destacar que, por el momento, el formulario es online, pero la Oficina realizará operativos en conjunto con las organizaciones travesti trans para que todas las personas puedan realizar su inscripción.

A su vez, Erika Manrique, coordinadora de la organización de diversidad Acercándonos, también dialogó con este medio y comentó su alegría sobre los resultados de años de lucha. “Con otras compañeras de distintas organizaciones militamos el sector travesti trans de la provincia. Ha sido una tarea larga, de mucho tiempo de lucha, pero dio sus resultados y estamos en esta instancia de que ya salió el formulario para que las compañeras puedan inscribirse para postularse a algún cargo de la universidad. Estamos muy contentas celebrando y sobre todo en esta semana de la diversidad”, dijo Manrique.

Esto a su vez representa una dignificación en el trabajo y la comunidad va a poder acceder a un trabajo formal, en este caso en la Universidad. Además, Manrique destacó la posibilidad de poder terminar de capacitarse en sus respectivas carreras, de modo que el trabajo y el estudio vayan de la mano. Incluso comentó una situación muy dura que le tocó vivir a ella, “cuando yo estudiaba Enfermería en una Universidad privada de la provincia, me expulsaron por ser como soy. Fue algo muy duro, sobre todo pensar que nadie me va a devolver la posibilidad de haber tenido un título y estar ocupando puestos importantes de trabajo como algunos de mis compañeros”, expresó Manrique. Pero no todo es tristeza para ella, ya que siente mucha satisfacción en que hayan avanzado mucho en materia de inclusión en la provincia.

Esta inscripción recopilará datos que permitirán ordenar perfiles de las personas inscriptas y de esa forma aplicarán a los lugares de trabajo que estén disponibles. Bajo la ley 27.636, estipula que el cupo debe ser un 1% de los puestos laborales, que representa al menos dos personas por cupo laboral. Registrarse no implica ingresar a un trabajo en la UNSJ, es solo una postulación que queda sujeta a análisis de la Comisión Asesora Permanente y las vacantes disponibles.

En la página de la Universidad Nacional de San Juan se encuentra el formulario de inscripción.

“Con la idea de esta universidad inclusiva, unimos nuestra creencia que como universidad nacional tenemos la obligación de poder ampliar los derechos a través de la comunidad y la comunidad trans, ha sido excluida desde hace mucho tiempo en la historia. Es un compromiso asumido de esta gestión, sería el paso a seguir después de tanto tiempo de trabajo”, finalizó Cano, miembro de la Oficina de Género.