¿Va a River? Chacho Coudet fue despedido del Celta de Vigo y terminó llorando

El Celta de Vigo oficializó la salida del entrenador argentino Eduardo "Chacho" Coudet. El mencionado ya no formará parte del plantel del primer equipo, elenco que ahora tendrá al portugués Carlos Carvalhal. La noticia no le cayó muy bien al exjugador de River Plate, quien culminó con lágrimas en los ojos en la conferencia de prensa, siendo viral en las redes sociales de forma inmediata.

Luego de lo que fue la decisión que tomaron los directivos del cuadro español, el director técnico de 48 años se presentó en una conferencia de prensa para dar a conocer lo que pasaría luego. Siendo así, rompió en llanto al no poder aguantar la emoción y comenzó expresando lo siguiente: "Estoy triste. Agradecido, creo que hemos estado a la altura, hemos devuelto la filosofía del club".

"Después de ocho años es la primera vez que me dan de baja... estoy mirando a la gente de acá por eso me emociono, no era la idea. Les agradezco a todos, es una gran liga y la verdad es que estaba muy bien antes de llegar y ver a un montón de gente querida", destacó el también exentrenador del Internacional de Porto Alegre. Sin dudas, ahora empezará a sonar en varios elencos de todo el planeta.

Para cerrar, Chacho Coudet dijo: "Esto pasa, lo había tomado de manera muy natural pero bueno… después los sentimientos son muy difíciles". Mientras tanto, desde el elenco de LaLiga comunicaron: "Chacho Coudet y su cuerpo técnico se desvinculan del RC Celta tras una fructífera etapa, que comenzó el 12 de noviembre del año 2020. El técnico argentino abandona por tanto el club tras dos años en los que el equipo ofreció un gran rendimiento".

¿Dónde continuará Chacho Coudet?

No está demás resaltar que Coudet tenía contrato vigente hasta junio del 2024, pero ambas partes habían estado de acuerdo a la hora de incluir una cláusula que lo dejara libre al finalizar el curso 2022-23. Si bien su paso por el Celta de Vigo se termina bastante antes de lo que esperaban, la noticia cayó bien en diferentes equipos, en especial en Argentina. Sonó en River en su momento y, ahora, con la salida de Carlos Tévez de Rosario Central, los rumores comienzan a dar vueltas.