Adrián Martínez, figura central de Racing Club, protagonizó un simpático cruce con un seguidor de Boca Juniors durante su descanso veraniego. Ante la insistencia del hincha para que se sume al Xeneize, el atacante replicó entre risas: "122 (millones de dólares)", cifra que coincide con su actual cláusula de rescisión.

El pedido del simpatizante incluyó un mensaje irónico para Juan Román Riquelme, sugiriendo que "ponga la plata" por el delantero, quien vestía un pantalón corto de la Academia en ese momento.

La dirigencia de Avellaneda blindó a su máxima estrella hasta fines de 2028 para evitar una situación similar a la de Maximiliano Salas, quien partió a River Plate tras el pago de ocho millones de euros.

El goleador, que registra 52 goles en sus primeros 94 partidos, explicó que el monto récord fue una decisión simbólica acordada con Diego Milito para garantizar su permanencia. "Ponga lo que quiera porque me quiero quedar en el club", afirmó el futbolista, quien viene de ser campeón de la Copa Sudamericana y la Recopa, además de máximo artillero en la última Libertadores.

A pesar de haber anotado un tanto clave en la semifinal contra Boca y un golazo en la final perdida por penales ante Estudiantes, Martínez ya proyecta su retiro profesional. Aunque desea una despedida simbólica en Defensores Unidos —el club que lo recibió tras salir de prisión—, su plan es colgar los botines en Racing a los 36 años. Según las fuentes, esta estabilidad contractual le permite al jugador afrontar el futuro con una tranquilidad que no siempre es fácil de conseguir en el fútbol.