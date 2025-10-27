En un diálogo íntimo centrado en su vida personal y profesional, la cantante Valeria Lynch reflexionó sobre la independencia, la madurez y su visión sobre el futuro.

Lynch subrayó que la experiencia de ser una mujer autónoma ha cambiado drásticamente con el tiempo. "Una mujer independiente, en los ochenta no es lo mismo que una mujer independiente ahora", afirmó. No obstante, destacó su propio camino de autonomía desde muy joven: "Yo siempre fui independiente". Recordó que el "quiebre" se dio cuando empezó a crecer y pudo valerse por sí misma, ayudando a sus padres. Pudo sustentarse y vivir de su vocación desde los 17 años, lo que le permitió nunca depender de nadie.

Publicidad

Sobre la diferencia cultural con la época actual, señaló que antes se era dependiente del hombre en muchos aspectos, ejemplificando que el hombre "tenía que pagar la cena. Una tontería, pero una realidad". Hoy, en cambio, la artista encuentra que todo es "compartido" y existe una "apertura de cabeza" en los hombres.

La cantante enfatizó que la vida siempre ofrece nuevas oportunidades de crecimiento, sin importar la edad. "A esta edad, y uno dice: ‘Ay, ya está, vamos’. No, siempre hay algo nuevo para aprender, siempre. Mi meta es vivir", aseguró.

Publicidad

Lynch también se refirió a la disciplina artística. Destacó que el eje de su carrera siempre fue el cuidado de la voz, gracias a "grandes profesores" que le enseñaron buenas técnicas y fueron "amorosos". Además, se impone predicar con el ejemplo, preparándose, vocalizando y perfeccionándose continuamente.