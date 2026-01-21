Durante las primeras horas de este miércoles, el intendente de Valle Fértil, Mario Riveros, junto a su equipo de gobierno, encabezó un encuentro con el personal municipal de planta permanente. El objetivo de la reunión fue comunicar el esfuerzo realizado para dar cumplimiento al compromiso del pago de los bonos de $80.000 y $120.000 que habían sido anunciados por el gobierno provincial.

Se enfatizó que estos montos se abonarán íntegramente con fondos netamente municipales, tal como lo hicieron los demás municipios sanjuaninos que también acordaron este tipo de beneficios para sus empleados.

Como resultado de un diálogo positivo y la predisposición de los trabajadores, se acordó que este beneficio único y no remunerativo se deposite en cuatro cuotas iguales de $50.000. El cronograma de pagos establecido comprende los meses de enero, febrero, marzo y abril.

"Estas acciones, reflejan el compromiso permanente de la gestión del jefe comunal para con los empleados municipales y sus derechos. Además de la importancia que tiene el buen diálogo y el consenso con los sindicatos Suoem y UPCN", destacaron desde el municipio.

Por el momento las fechas no se conocen con exactitud, pero se espera que la primera cuota, la de enero, sea abonada en los últimos días de esta semana y la próxima. Con el pasar del tiempo, se dará a conocer el día para el pago de los siguientes montos.