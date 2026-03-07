La Cámara de Comercio Comerciantes Unidos de San Juan anunció el lanzamiento del programa “Liquidación 365”, una iniciativa que propone mantener ofertas permanentes durante todo el año 2026 en los comercios adheridos de la Capital. La medida busca enfrentar el impacto de la crisis económica y generar beneficios directos para los consumidores sanjuaninos.

A diferencia de las promociones tradicionales, que suelen realizarse en fechas específicas, el programa tendrá vigencia ininterrumpida durante todo el año. Los locales participantes deberán contar de forma permanente con un sector de productos en oferta destinado a facilitar el acceso a bienes y servicios para las familias.

Desde la entidad explicaron que uno de los ejes del plan será incentivar el pago en efectivo, modalidad que contará con descuentos especiales para ofrecer precios más competitivos en distintos rubros del comercio local.

La propuesta tendrá un alcance multirrubro, ya que incluirá comercios de indumentaria, calzado, tecnología, artículos para el hogar y servicios generales. Con esta estrategia, la Cámara busca ampliar las oportunidades de compra para los consumidores y al mismo tiempo fortalecer la actividad comercial en la provincia.

Además del beneficio directo para los clientes, la iniciativa apunta a movilizar la economía local y sostener el empleo comercial, uno de los sectores más importantes del entramado productivo de la ciudad.

“Frente a los desafíos económicos, los comerciantes de San Juan hemos decidido unirnos para ofrecer soluciones concretas. Queremos que el vecino sepa que en la Capital encontrará oportunidades reales todos los días del año”, destacaron desde la institución.

La Cámara invitó a la comunidad a identificar en las vidrieras de los locales el sello del programa “Liquidación 365” y a recorrer los centros comerciales de la Capital para aprovechar los descuentos que se mantendrán durante todo el año.