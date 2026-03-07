El conflicto en Medio Oriente entró en su octavo día de enfrentamientos con nuevas amenazas de Irán sobre el control del estratégico Estrecho de Ormuz y una escalada de ataques en la región del Golfo. En medio de la tensión, Teherán aseguró que solo atacará barcos vinculados a Estados Unidos e Israel, aunque también lanzó nuevas ofensivas que impactaron en territorio de países vecinos.

Uno de los episodios más graves se registró en Dubái, donde un ciudadano pakistaní murió luego de que metralla procedente de un dron interceptado por las defensas aéreas de Emiratos Árabes Unidos cayera sobre su vehículo. Se trata de la cuarta víctima fatal en ese país desde que comenzaron los ataques iraníes contra objetivos en la región hace una semana.

En paralelo, Irán reiteró su advertencia sobre el tráfico marítimo en el Golfo Pérsico. Un vocero militar sostuvo que los “buques enemigos” que ingresen a la zona “acabarán en el fondo del mar”, en referencia a embarcaciones vinculadas a Estados Unidos o Israel.

En ese contexto, el Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) informó que atacó con un dron a un petrolero con bandera de las Islas Marshall identificado como “Louise P”, al que calificó como un activo estadounidense en la región. Desde el organismo ya habían advertido previamente que los activos israelíes y estadounidenses en el oeste de Asia serían considerados objetivos legítimos para sus fuerzas armadas.

Pese a la escalada militar, Teherán también emitió un mensaje hacia los países vecinos del Golfo en el que pidió disculpas por los ataques recientes y prometió no volver a bombardear sus territorios, salvo que desde esos países se lancen nuevas agresiones contra la República Islámica.

Del lado israelí, el primer ministro Benjamín Netanyahu afirmó que su país continuará con la ofensiva contra Irán “con toda la fuerza”. En una declaración pública aseguró que Israel está “cambiando el rostro de Oriente Medio” y sostuvo que su gobierno convirtió al país en una potencia regional en medio del conflicto.

La situación mantiene en alerta a la comunidad internacional debido al riesgo de una mayor expansión del conflicto, especialmente en el Estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes del mundo para el transporte de petróleo.