El exfutbolista y entrenador Néstor “Pipo” Gorosito defendió a Lionel Messi luego de las críticas que surgieron en redes sociales y en algunos sectores del ámbito político tras su encuentro con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca. El exjugador cuestionó a quienes responsabilizan al capitán argentino por ese tipo de actos protocolares.

Gorosito sostuvo que el futbolista no tiene poder de decisión sobre ese tipo de eventos institucionales, ya que suelen formar parte de compromisos oficiales del club o de las ligas. “No depende de él”, señaló al referirse a la visita que el plantel de Inter Miami realizó tras su consagración en la MLS.

El encuentro generó polémica en distintos ámbitos debido al contexto político internacional y a la figura del mandatario estadounidense. Algunos usuarios en redes sociales y analistas criticaron a Messi por mostrarse junto a Trump y consideraron que, por su impacto global, debería evitar ese tipo de exposiciones públicas.

Sin embargo, Gorosito pidió separar el deporte de las discusiones políticas y remarcó que Messi simplemente participó de una actividad institucional vinculada al reconocimiento al equipo. Además, destacó que el rosarino mantiene un perfil bajo y rara vez se involucra en debates partidarios o ideológicos.

La polémica surgió luego de que el plantel de Inter Miami visitara la Casa Blanca tras la conquista de la MLS 2025, un gesto habitual en el deporte estadounidense cuando los campeones de distintas ligas son recibidos por el presidente del país.

En ese contexto, Gorosito insistió en que Messi no debería ser blanco de cuestionamientos por asistir a un evento protocolar del club y recordó que su rol principal es el de futbolista y referente deportivo, no el de dirigente político.