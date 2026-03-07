La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) modificó el calendario de pagos correspondiente a marzo de 2026 debido a la coincidencia de feriados nacionales y un día no laborable con fines turísticos hacia el final del mes. La medida impacta especialmente en jubilados y pensionados que perciben haberes superiores al mínimo.

Según informó el organismo previsional, el cambio implica una modificación de la Resolución 349/2025, que había establecido el esquema anual de pagos. El objetivo del ajuste es evitar superposición de trámites bancarios durante los días no laborables y garantizar que los beneficiarios puedan cobrar antes del receso administrativo.

El principal cambio afecta a los jubilados que cobran más de un haber mínimo. En el calendario original, quienes tienen DNI terminados en 0 y 1 iban a percibir sus haberes el lunes 23 de marzo, pero finalmente el pago fue adelantado al viernes 20 de marzo de 2026.

Este adelanto generará un mayor movimiento en las entidades bancarias durante esa jornada, ya que ese mismo día también cobrarán los jubilados que perciben el haber mínimo con DNI finalizado en 9, lo que concentrará una importante cantidad de beneficiarios.

Tras el receso por los feriados de marzo, el cronograma retomará su ritmo habitual a partir del miércoles 25 de marzo, cuando continuarán los pagos correspondientes a los jubilados que superan la mínima según la terminación del DNI.

Calendario de pagos

Jubilados que perciben el haber mínimo

DNI 0: 9 de marzo

DNI 1: 10 de marzo

DNI 2: 11 de marzo

DNI 3: 12 de marzo

DNI 4: 13 de marzo

DNI 5: 16 de marzo

DNI 6: 17 de marzo

DNI 7: 18 de marzo

DNI 8: 19 de marzo

DNI 9: 20 de marzo

Jubilados que superan el haber mínimo