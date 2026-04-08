El Real Madrid vive horas de tensión absoluta tras sufrir una dura derrota por 2 a 1 ante el Bayern Munich en el partido de ida de los cuartos de final de la Champions League. Como suele suceder en la Casa Blanca, la caída dejó expuestos a varios protagonistas, pero ninguno recibió un ataque tan directo como el brasileño Vinicius Junior.

En esta ocasión, las críticas no llegaron solo desde la tribuna, sino de una voz autorizada que conoce bien el vestuario merengue: Rafael van der Vaart. El neerlandés, que defendió la camiseta blanca entre 2008 y 2010, no tuvo filtros al analizar la actuación del delantero en la cadena Ziggo.

"Me exaspera verlo jugar"

Pese a que el brasileño registra números destacados en la temporada con 17 goles y 13 asistencias, su rendimiento en el Santiago Bernabéu frente a los alemanes dejó mucho que desear para el analista. "Lo de Vinicius es horrible. Me exaspera verlo jugar", disparó el exvolante de los Países Bajos.

Van der Vaart profundizó en su malestar señalando las actitudes del jugador más allá de lo estrictamente técnico: "Me parece súper triste porque es un jugador fantástico, pero desde que recibe un pequeño empujón se tira, esperando ver una tarjeta roja para el adversario y luego se levanta como si nada. Es esa parte la que me parece triste de él".

La obligación de la remontada

El equipo de Carlo Ancelotti quedó contra las cuerdas tras este 1-2 en condición de local. El resultado obliga al Real Madrid a viajar a Alemania el próximo martes con una sola misión: ganar por al menos un gol de diferencia para estirar la definición o dar vuelta la serie.

Con el clima caldeado y figuras cuestionadas, el máximo ganador de la competencia europea deberá apelar una vez más a su mística en tierras bávaras si quiere meterse entre los cuatro mejores del continente y acallar las voces que, como la de Van der Vaart, hoy lo señalan sin piedad.