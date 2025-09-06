En una noche cargada de emoción en el Estadio Gigante de Arroyito, Vélez se consagró campeón de la Supercopa Argentina al imponerse por 2 a 0 sobre Central Córdoba. Con este triunfo, el "Fortín" sumó un nuevo trofeo a sus vitrinas, el segundo en el año tras haber obtenido previamente la Supercopa Internacional ante Estudiantes de La Plata, y alcanzó su 19º título en la historia.

La figura excluyente del partido fue el lateral Jano Gordon, quien se despachó con un doblete de cabeza. Ambos goles llegaron tras dos precisos tiros libres lanzados por Maher Carrizo, que se desempeñó como volante. El primer tanto de Gordon abrió el marcador a los 4 minutos del segundo tiempo, poniendo a Vélez 1 a 0. Más tarde, a los 40 minutos de la misma etapa, sentenció el 2 a 0 definitivo. Jano Gordon, visiblemente emocionado, comentó que "el trabajo es de todo el equipo" y que "hacer dos goles en una final no lo soñé ni en los mejores casos", destacando la excelente asistencia de Carrizo en el segundo gol. Por su parte, Maher Carrizo expresó su satisfacción por las dos asistencias, fruto de jugadas que, según él, habían practicado en los entrenamientos.

Publicidad

Este partido representó una ansiada revancha para Vélez, ya que Central Córdoba le había ganado la final de la Copa Argentina en 2024. El director deportivo de Vélez, Ricky Álvarez, manifestó su felicidad y orgullo, afirmando que este logro "valida todo lo que estábamos haciendo" y destacó el trabajo de los juveniles de "La Fábrica".

El encuentro, arbitrado por Facundo Tello Figueroa, no estuvo exento de polémicas y momentos de tensión. Durante el primer tiempo, Central Córdoba reclamó un posible penal por una mano en el área de Vélez, pero el juez y el VAR, a cargo de Nicolás Lamolina, no consideraron la acción punible. El "Ferroviario" estuvo cerca de abrir el marcador a los 22 minutos, con un remate de Matías Godoy que impactó en el palo derecho del arquero Tomás Marchiori. Vélez también tuvo sus oportunidades, como un cabezazo de Braian Romero que fue atajado por Alan Aguerre. La intensidad del juego llevó a que ambos entrenadores, Guillermo Barros Schelotto (Vélez) y Omar De Felippe (Central Córdoba), fueran expulsados a los 37 minutos del segundo tiempo por protestas. Varias tarjetas amarillas fueron mostradas a lo largo del partido a jugadores como Lisandro Magallán, Rodrigo Aliendro, Braian Romero y Manuel Lanzini por Vélez, y Matías Godoy, Lucas Abascia, Jonathan Galván y Diego Barrera por Central Córdoba.