A más de un año de la detención de Aníbal Lotocki, su esposa, María José Favarón, habló públicamente sobre las drásticas consecuencias que esta situación ha traído a su vida. Lotocki se encuentra detenido desde el 10 de octubre de 2023 en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza.

Favarón, en diálogo con Puro Show, reveló cómo enfrenta el estigma social que rodea a su marido, quien está imputado por delitos de estafa y lesiones graves, además de enfrentar una causa paralela por homicidio simple con dolo eventual.

A pesar de la situación judicial de Lotocki, Favarón confirmó que nunca se separó de él. Detalló que lo visita en Ezeiza todos los domingos y mantienen un "vínculo de contención".

Respecto a las causas que enfrenta el cirujano, Favarón manifestó su total confianza en su esposo: “Yo sé que él no actuó de mala fe. Lo conozco, y lo sigo defendiendo porque confío en él”.

La detención de Lotocki ha provocado un calvario económico y habitacional para su esposa. Favarón confesó que el rechazo social le ha impedido llevar una vida normal.

“Nadie me alquila un departamento. Tuve que irme a vivir a lugares que ni te imaginás. Me tuve que mudar al departamento de una amiga”, reveló.

Para subsistir, Favarón tuvo que desprenderse de gran parte de sus bienes. “Vendí casi la mitad de mis cosas: muebles, mesas, mi auto. No me da vergüenza decirlo”, aseguró. Ella enfatizó que estos sacrificios son “el precio del estigma social”. A pesar de su detención, Lotocki la ayuda siempre que puede, colaborando de alguna manera u otra.

Además de los problemas económicos, Favarón reveló que su vida cambió hace un año al hacerse cargo de la hija que Lotocki tuvo en una relación ocasional.

“Fue una situación que se dio de golpe. Yo no decidí ser madre, pero el Consejo de Menores determinó que me hiciera cargo”, explicó Favarón, añadiendo que la situación le cambió la vida tanto a ella como a la niña.

Es importante destacar que la prisión preventiva de Lotocki está relacionada con la causa de homicidio simple con dolo eventual, vinculada a la muerte de Rodolfo Christian Zárate, quien falleció en 2021 tras una cirugía estética realizada en la clínica Cemeco. En esa causa, también serán juzgados otros cinco profesionales, incluyendo la directora médica de la clínica. El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº 17 llevará adelante el juicio este año.