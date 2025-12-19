Platense vs Estudiantes por el Trofeo de Campeones: hora, dónde ver y formaciones

El Estadio Único de San Nicolás se prepara para recibir este sábado a las 18:00 el enfrentamiento decisivo entre Platense y Estudiantes por el Trofeo de Campeones 2025.

El "Calamar", que obtuvo su primera estrella histórica en el primer semestre tras vencer a Huracán con un tanto de Guido Mainero, llega a esta instancia con el debut de Walter Zunino en el banco de suplentes.

Por su parte, el equipo dirigido por Eduardo Domínguez arriba tras consagrarse en el Clausura el pasado fin de semana, luego de superar a Racing en una dramática definición por penales.

La previa del encuentro ha estado marcada por declaraciones cruzadas y revelaciones políticas. En medio de una tensa relación con la AFA, Juan Sebastián Verón dirigió un mensaje contundente a Pablo Toviggino: "Si hay tanta valentía para tuitear, podés venir a buscarme".

Asimismo, el presidente Javier Milei aportó una anécdota al revelar que Federico Sturzenegger "festejó el título de Estudiantes pese a ser de Gimnasia". El duelo, que contará con el arbitraje de Leandro Rey Hilfer, será transmitido por las señales de ESPN Premium y TNT Sports.

Formación de Platense

Federico Losas o Andrés Desábato; Juan Saborido, Nacho Vázquez, Oscar Salomón, Tomás Silva; Leonel Picco, Rodrigo Herrera; Guido Mainero, Ronaldo Martínez, Franco Zapiola y Augusto Lotti o Nicolás Orsini. DT: Walter Zunino.

Formación de Estudiantes

Fernando Muslera; Román Gómez, Santiago Núñez, Leandro González Pirez, Gastón Benedetti; Santiago Ascacíbar, Lucas Piovi, Cristian Medina; Tiago Palacios o Alexis Castro o Joaquín Tobio Burgos; Guido Carrillo y Edwuin Cetré. DT: Eduardo Domínguez.