Vendía videos sexuales de su exposa a través del Facebook de un muerto

Una pesadilla digital y prolongada ha mantenido en vilo a una mujer residente de Chimbas durante meses. Lo que en un principio fue un misterio inquietante se ha convertido en una formal acusación contra su exesposo, identificado como J.D.M.V.

El acoso, que se extendió aproximadamente entre mayo y julio de 2025, se perpetró utilizando una identidad imposible: el perfil de Facebook de su pareja, quien había fallecido a principios de ese año. Desde esa cuenta, se publicaron y ofrecieron a la venta videos e imágenes de contenido sexual íntimo de la víctima, con precios establecidos en $6.000, o promociones de tres por $15.000. Además, el perfil difundía el número de teléfono personal de la mujer, promocionándolo para supuestos encuentros sexuales.

Publicidad

La víctima no lograba comprender quién podía estar detrás del manejo de la cuenta de un hombre muerto. Sin embargo, la verdad se hizo insoportablemente clara cuando, en medio del hostigamiento que ya era "insoportable", su hija, una adolescente de 14 años, se enfrentó a su padre. La reacción del hombre fue un acto de crueldad devastadora: le mostró uno de los videos de su madre y le espetó la frase: “Mirá, mirá lo que hace tu madre”. Fue en ese doloroso instante que la mujer confirmó que el responsable de los ataques era su exesposo, padre de sus tres hijos en común.

La denuncia formal, presentada ante la UFI CAVIG en agosto, culminó en una formalización judicial en diciembre. J.D.M.V. fue formalmente imputado por el delito de violación a la intimidad, aunque continuará siendo investigado en libertad.

Publicidad

Amparada en la protección que brinda la Ley Olimpia, la fiscal ayudante Verónica Recio solicitó al juzgado el secuestro de los dispositivos móviles del imputado, así como un detallado análisis tecnológico con la colaboración de la Policía de San Juan. El objetivo es determinar la totalidad del material íntimo que fue difundido sin consentimiento y el exacto circuito de comercialización que se utilizó.

El juez de Garantías Pablo León emitió una orden clara para garantizar la seguridad de la víctima, estableciendo que el imputado tiene una prohibición total de acercamiento y cualquier tipo de contacto con la denunciante durante la totalidad del proceso de investigación penal preparatoria.