La Cancillería venezolana anunció el inicio de un “proceso exploratorio de carácter diplomático” con Estados Unidos, con el objetivo de avanzar hacia el restablecimiento de las relaciones bilaterales y la reapertura de las misiones diplomáticas en ambos países.

El anuncio fue realizado por el canciller Yván Gil, quien informó que el gobierno de transición encabezado por Delcy Rodríguez resolvió iniciar contactos formales tras la llegada a Caracas de una delegación oficial estadounidense.

Según el comunicado oficial, el proceso apunta a normalizar el vínculo diplomático interrumpido desde 2019. En ese marco, Caracas confirmó que también enviará una representación oficial a Washington en los próximos días como parte de la agenda bilateral en evaluación.

Desde el gobierno venezolano reiteraron que la vía diplomática será el canal elegido para abordar el conflicto con Estados Unidos. En el mismo pronunciamiento, la Cancillería volvió a denunciar lo que calificó como una agresión contra el país, que habría dejado más de un centenar de víctimas civiles y militares, en referencia a recientes hechos de carácter militar.

Por su parte, el Departamento de Estado de Estados Unidos confirmó el envío de una misión diplomática a Venezuela. Un funcionario indicó que personal diplomático y de seguridad de la Oficina Externa de Estados Unidos para Venezuela viajó a Caracas el 9 de enero para realizar una evaluación inicial con vistas a una posible reanudación gradual de las operaciones de la embajada.

El arribo de la delegación se produjo días después de la captura del dictador Nicolás Maduro, hecho que modificó el escenario político y diplomático regional. Washington señaló que el contacto busca explorar condiciones de seguridad y funcionamiento institucional.

En paralelo, el Ejército estadounidense inició una reducción parcial de su despliegue militar en el Caribe. Según informó The New York Times, dos buques de transporte anfibio fueron reubicados al norte de Cuba, lo que implicaría una disminución aproximada de 3.000 efectivos, aunque Estados Unidos mantendrá operaciones navales en la región.

Las relaciones entre Caracas y Washington permanecían formalmente rotas desde hace más de cinco años. El inicio de este proceso diplomático marca el primer paso institucional hacia un posible restablecimiento del vínculo bilateral.