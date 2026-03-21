El inicio de 2026 dejó señales mixtas en el consumo en Argentina: las ventas en supermercados cayeron 1,2% interanual, mientras que en autoservicios mayoristas crecieron 1,3%, según datos oficiales del INDEC, marcando un cambio en la dinámica de compra de los hogares.

El informe reveló que, aunque la facturación a precios corrientes aumentó en ambos canales por efecto de la inflación, el comportamiento en términos reales muestra una diferencia clara: los consumidores reducen compras en grandes cadenas minoristas y se vuelcan más a opciones mayoristas en busca de mejores precios.

En números absolutos, los mayoristas registraron ventas por $339.788,7 millones, con una suba nominal del 25,8% interanual, mientras que los supermercados alcanzaron $2,3 billones, con un incremento del 25,1%, ambos por debajo o en línea con la inflación del período.

El cambio también se reflejó en la comparación mensual: los mayoristas crecieron 0,8% frente a diciembre, consolidando una leve recuperación, mientras que los supermercados continuaron con dificultades para sostener el nivel de consumo.

Este comportamiento se da en un contexto donde el poder adquisitivo sigue limitado y obliga a los hogares a modificar sus estrategias de compra, priorizando volumen y precio por sobre cercanía o marca. La tendencia refuerza un patrón que se viene observando tras la fuerte caída del consumo en 2024 y la recuperación parcial durante 2025.

En ese escenario, el consumo masivo continúa mostrando señales de fragilidad, con una recuperación desigual entre canales y sectores, y con un consumidor más cauteloso, que ajusta sus decisiones frente a la evolución de ingresos y precios.