Sábado 21 de Marzo
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Economía

Ventas caen en supermercados pero crecieron en los mayoristas en 2026

Los primeros datos de 2026 muestran un cambio en los hábitos de compra. Mientras los supermercados registraron una caída interanual, los mayoristas lograron una leve recuperación.

POR REDACCIÓN

Hace 1 hora
Las ventas en autoservicios mayoristas crecieron en el arranque del año. (Gentileza)

El inicio de 2026 dejó señales mixtas en el consumo en Argentina: las ventas en supermercados cayeron 1,2% interanual, mientras que en autoservicios mayoristas crecieron 1,3%, según datos oficiales del INDEC, marcando un cambio en la dinámica de compra de los hogares. 

El informe reveló que, aunque la facturación a precios corrientes aumentó en ambos canales por efecto de la inflación, el comportamiento en términos reales muestra una diferencia clara: los consumidores reducen compras en grandes cadenas minoristas y se vuelcan más a opciones mayoristas en busca de mejores precios. 

En números absolutos, los mayoristas registraron ventas por $339.788,7 millones, con una suba nominal del 25,8% interanual, mientras que los supermercados alcanzaron $2,3 billones, con un incremento del 25,1%, ambos por debajo o en línea con la inflación del período. 

El cambio también se reflejó en la comparación mensual: los mayoristas crecieron 0,8% frente a diciembre, consolidando una leve recuperación, mientras que los supermercados continuaron con dificultades para sostener el nivel de consumo. 

Este comportamiento se da en un contexto donde el poder adquisitivo sigue limitado y obliga a los hogares a modificar sus estrategias de compra, priorizando volumen y precio por sobre cercanía o marca. La tendencia refuerza un patrón que se viene observando tras la fuerte caída del consumo en 2024 y la recuperación parcial durante 2025. 

En ese escenario, el consumo masivo continúa mostrando señales de fragilidad, con una recuperación desigual entre canales y sectores, y con un consumidor más cauteloso, que ajusta sus decisiones frente a la evolución de ingresos y precios. 

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