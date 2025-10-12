La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) emitió un comunicado de prensa detallando el comportamiento de las ventas minoristas pyme durante septiembre de 2025.

El noveno mes del año cerró con un descenso interanual del 4,2% medido a precios constantes. Además de la caída respecto al año anterior, las ventas también mostraron una variación negativa en la comparación mensual desestacionalizada, con una retracción del -2%. A pesar de estos retrocesos, la variación acumulada en lo que va del año (enero a septiembre) muestra un incremento interanual del 5%.

Respecto a la situación económica de los comercios, la percepción fue mayormente estable o negativa. El 55% de los encuestados indicó que su situación se mantuvo igual al año pasado. Sin embargo, el 38% advirtió un empeoramiento de la situación, lo que representa un aumento de tres puntos porcentuales respecto a agosto. Solo el 7,2% de los comerciantes percibió una mejora.

En síntesis, septiembre cerró con un retroceso generalizado en las ventas minoristas pymes, lo cual refleja la fragilidad del consumo interno y el impacto de la incertidumbre económica y política. El informe destaca que la demanda está condicionada por la pérdida de poder adquisitivo, el endeudamiento de los hogares y la falta de estímulos comerciales.

El análisis por rubros mostró una situación homogénea, con caídas interanuales en absolutamente todos los sectores.

Los rubros más afectados fueron:

Textil e indumentaria (-10,9%).

Bazar, decoración, textiles para el hogar y muebles (-6,2%).

En contraste con los descensos, la tendencia mensual desestacionalizada fue similar, salvo en dos sectores:

Perfumería, que registró un crecimiento del 1,4% respecto del mes anterior.

Ferretería, materiales eléctricos y de la construcción, que mantuvo los mismos niveles de ventas.

En un escenario donde predominan la prudencia y la expectativa de estabilidad de cara a los últimos meses del año, la perspectiva de inversión se mantiene baja.

Al ser consultados sobre la posibilidad de invertir, el 60,1% de los comerciantes considera que no es un buen momento. Apenas el 12% cree que sí lo es, mientras que el 27,8% no respondió o no tenía una opinión definida.

En cuanto a las expectativas para el próximo año, casi la mitad prevé una mejora: el 47,6% anticipa una mejoría. No obstante, el 41,5% considera que la situación se mantendrá sin cambios y el 10,8% anticipa que será peor.