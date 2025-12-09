Vicuña revela el plan festivo familiar en plena tensión con la China Suárez

La relación entre Benjamín Vicuña y la China Suárez es considerada "crítica" desde hace bastante tiempo. El enfrentamiento entre ambos padres de Magnolia y Amancio se agudizó tras el inicio del noviazgo de la actriz con Mauro Icardi, y su posterior mudanza junto a sus hijos a Turquía.

Días atrás, la China Suárez había abordado la logística de las celebraciones. En una conversación previa con Puro Show, ella "reveló que como todos los años, sus hijos pasarán una fiesta con ella y otra con el padre". Bajo este esquema, el conflicto y los motivos de un nuevo enfrentamiento parecían disipados.

Sin embargo, en el marco de la ceremonia de los Martín Fierro de cine y series 2025, el actor Benjamín Vicuña hizo una declaración que desató la controversia. Aunque no se le notaba "con muchas ganas de declarar" y, en el pasado, siempre intentaba evitar hablar del conflicto con su expareja delante de sus hijos, en esta ocasión Vicuña fue tajante: "aseguró que sus hijos pasarán las fiestas con él y su familia".

Esta afirmación "sorprendió" al medio, dado que "durante este último tiempo Benjamín disparó varias veces contra la actriz dejando de lado su actitud pacífica que supo tener en el pasado".

Consultado sobre el bienestar de los menores, Vicuña Contó que "todo anda muy bien" con los chicos, y agregó, "Estamos muy bien, perfectos, disfrutando con ellos". El actor rápidamente buscó descartar la oportunidad de que le preguntaran por la China cuando cambió de tema, aunque sí compartió un mensaje general sobre las celebraciones venideras: "Es muy raro empezar a dar el saludo navideño, pero espero que todos pasen unas hermosas fiestas".

Respecto a su presencia en la gala, el actor se mostró agradecido: "Siempre es muy bonito ser parte de esta ceremonia espectacular, fue una gran noche".

Finalmente, Vicuña se refirió a sus compromisos laborales para el año próximo, detallando sus nuevos desafíos: "El año que viene haré dos rodajes muy interesantes de cine y también voy a estar en teatro haciendo el 'Secreto de la montaña' con Esteban Lamothe".