Viernes 20 de Marzo
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Viento Zonda: Protección Civil advierte zonas afectadas en San Juan

Protección Civil advierte viento Zonda para sectores cordilleranos y recomienda precaución ante posibles incendios y reducción de visibilidad. 

POR REDACCIÓN

Hace 3 horas
Protección Civil brindó una serie de recomendaciones. 

La Dirección de Protección Civil de San Juan emitió la Alerta Meteorológica N° 15/26 por la ocurrencia de viento Zonda prevista para la tarde de este viernes 20 de marzo. Las zonas afectadas serán la precordillera de Calingasta, Pocito, Rivadavia, Sarmiento, Ullum y Zonda.

El fenómeno se clasifica como Alerta Amarilla, con velocidades estimadas entre 30 y 45 km/h, y ráfagas que podrían superar los 65 km/h. Esto puede provocar reducción de visibilidad, aumento repentino de la temperatura y condiciones de humedad muy secas.

Protección Civil recomendó a la población:

  • Prestar atención a cables caídos, ramas y objetos sueltos.
  • Cerrar y asegurar puertas y ventanas.
  • Manejar con precaución, manteniendo distancia entre vehículos y luces bajas encendidas.
  • Evitar detenerse debajo de árboles o elementos sujetos a edificios.
  • Tener linternas cargadas a mano.

Además, el riesgo de incendios forestales se incrementa debido a la sequedad ambiental. Se aconseja:

  • No arrojar colillas de cigarrillos ni basura en zonas con vegetación seca.
  • Evitar fogatas cerca de áreas agrícolas.
  • Limpiar alrededores de las casas en el campo, dejando callejones mayores a 5 metros.
  • Contar con un plan de contingencia: llamar a Bomberos y evacuar si se detecta humo.

La quema de hojas o basura está prohibida por ley, y cualquier incumplimiento debe ser denunciado al 911. Ante emergencias, la población puede comunicarse con:

  • 911
  • 103 Protección Civil
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