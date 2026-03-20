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Viento Zonda: Protección Civil advierte zonas afectadas en San Juan
POR REDACCIÓN
La Dirección de Protección Civil de San Juan emitió la Alerta Meteorológica N° 15/26 por la ocurrencia de viento Zonda prevista para la tarde de este viernes 20 de marzo. Las zonas afectadas serán la precordillera de Calingasta, Pocito, Rivadavia, Sarmiento, Ullum y Zonda.
El fenómeno se clasifica como Alerta Amarilla, con velocidades estimadas entre 30 y 45 km/h, y ráfagas que podrían superar los 65 km/h. Esto puede provocar reducción de visibilidad, aumento repentino de la temperatura y condiciones de humedad muy secas.
Protección Civil recomendó a la población:
- Prestar atención a cables caídos, ramas y objetos sueltos.
- Cerrar y asegurar puertas y ventanas.
- Manejar con precaución, manteniendo distancia entre vehículos y luces bajas encendidas.
- Evitar detenerse debajo de árboles o elementos sujetos a edificios.
- Tener linternas cargadas a mano.
Además, el riesgo de incendios forestales se incrementa debido a la sequedad ambiental. Se aconseja:
- No arrojar colillas de cigarrillos ni basura en zonas con vegetación seca.
- Evitar fogatas cerca de áreas agrícolas.
- Limpiar alrededores de las casas en el campo, dejando callejones mayores a 5 metros.
- Contar con un plan de contingencia: llamar a Bomberos y evacuar si se detecta humo.
La quema de hojas o basura está prohibida por ley, y cualquier incumplimiento debe ser denunciado al 911. Ante emergencias, la población puede comunicarse con:
- 911
- 103 Protección Civil