La Dirección de Protección Civil de San Juan emitió la Alerta Meteorológica N° 15/26 por la ocurrencia de viento Zonda prevista para la tarde de este viernes 20 de marzo. Las zonas afectadas serán la precordillera de Calingasta, Pocito, Rivadavia, Sarmiento, Ullum y Zonda.

El fenómeno se clasifica como Alerta Amarilla, con velocidades estimadas entre 30 y 45 km/h, y ráfagas que podrían superar los 65 km/h. Esto puede provocar reducción de visibilidad, aumento repentino de la temperatura y condiciones de humedad muy secas.

Protección Civil recomendó a la población:

Prestar atención a cables caídos, ramas y objetos sueltos.

Cerrar y asegurar puertas y ventanas.

Manejar con precaución, manteniendo distancia entre vehículos y luces bajas encendidas.

Evitar detenerse debajo de árboles o elementos sujetos a edificios.

Tener linternas cargadas a mano.

Además, el riesgo de incendios forestales se incrementa debido a la sequedad ambiental. Se aconseja:

No arrojar colillas de cigarrillos ni basura en zonas con vegetación seca.

Evitar fogatas cerca de áreas agrícolas.

Limpiar alrededores de las casas en el campo, dejando callejones mayores a 5 metros.

Contar con un plan de contingencia: llamar a Bomberos y evacuar si se detecta humo.

La quema de hojas o basura está prohibida por ley, y cualquier incumplimiento debe ser denunciado al 911. Ante emergencias, la población puede comunicarse con: